Punto y aparte | Pasa el mensaje “Conduce con precaución”

¿Cómo iniciar bien el día si todas las mañanas al ingresar a la jungla vehicular de la ciudad el caos hace de las suyas? En el camino a nuestros trabajos o a la escuela de los chamacos siempre somos testigos (o participantes) de accidentes automovilísticos que van desde un simple alcance hasta fuertes choques y volcaduras, así como atropellamientos cuyas consecuencias son trágicas.

Vialidades mal trazadas, calles en pésimas condiciones (baches), insuficiencia de agentes de Vialidad, autos viejos sin ningún tipo de verificación, peatones inconscientes que consideran que los puentes están de adorno, gente que no sabe manejar, conductores sin licencia o con licencia vencida, gran cantidad de vehículos circulando, prisa por llegar a tiempo y súmele los etcéteras que el lector guste son algunas de las causas de estos accidentes que al presentarse en las diversas arterias de comunicación de la ciudad provocan a su vez embotellamientos que poco a poco van colmando la paciencia de los conductores atorados entre claxonazos, frenadas y rechifladas.

El subirse a un vehículo, ya sea auto, camión, camioneta o motocicleta para conducirlo representa un acto de gran responsabilidad para con toda la sociedad; En ocasiones sucede que aquel individuo que va manejando de manera adecuada, respetando señalamientos y límites de velocidad debido a la irresponsabilidad de terceros es quien viene terminando en un problema de tránsito con todo lo que ello implica, así es de que, por ti y los tuyos, los ojos muy abiertos en el asfalto.

El uso del teléfono celular, ya sea para hablar o mandar mensajes de voz o de texto, se ha convertido en uno de los principales distractores al momento de manejar, además de ser una adicción que atrofia las neuronas de las personas (ya comentaremos de esto en otro artículo), por lo que hace necesario una multa severa a quien sea detectado haciendo uso del teléfono mientras maneja. Usar el “manos libres” reduce el riesgo de un accidente y si no se tiene esta opción no hay que contestar la llamada hasta encontrarnos estacionados, no pasa nada si quien nos llama espera unos minutos más para darnos esa noticia tan importante. El año pasado más de 5,700 infracciones por este motivo se registraron de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cifra menor a la registrada en el 2021, es decir, de que se puede, se puede.

La Asociación de Editorialistas de Chihuahua con el único fin de hacer algo en este tema ha iniciado una importante campaña llamada “Pasa el mensaje”, en donde de lo que se trata es de comunicar a través de las redes sociales, de boca en boca y en los diversos medios de comunicación en donde participamos las medidas necesarias para conducir con precaución: Revisar que el auto esté en buenas condiciones, checar la vigencia de la licencia de manejo, usar el cinturón de seguridad (tanto chofer como pasajeros), respetar los límites de velocidad, bajar la velocidad en las zonas donde haya alguna escuela u hospital, no utilizar el celular mientras se conduce y no tomar bebidas alcohólicas dentro del auto. Medidas sencillas y fáciles de seguir. Es por ti, por tu familia, por todos. Pasa el mensaje. Ande pues.