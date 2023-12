Punto y aparte | PISA 2023

La salida es muy sencilla: Cuando se tengan malos resultados en cualquier terreno de la vida política, económica, de seguridad y de educación se le echa la culpa al pasado, al neoliberalismo, a los conservadores que tanto daño siguen ocasionando; y cuando estos resultados sean favorables entonces sí se grita a los cuatro vientos que son gracias a las acciones del gobierno en turno. Así llevamos ya casi seis años, pero lo peor de esto es que hay quienes sí lo creen ya sea por conveniencia, por indiferencia o por ignorancia.

Los recientes resultados del programa para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE (Prueba PISA), cuyas evaluaciones se centran en la lectura, las matemáticas y las ciencias, mostraron un preocupante descenso para los estudiantes mexicanos que no rebasan los 16 años de edad. Fueron más de seis mil los evaluados.

En la lectura se detectó una deficiencia en la capacidad de los chavos para identificar el tema o la idea esencial de lo leído, así como para determinar cuál es la información sustantiva del texto otorgado. En matemáticas más del 60% no saben realizar operaciones aritméticas consideradas como primordiales (suma, resta, multiplicación y división) y en ciencias, uno de cada dos estudiantes de nuestro país se ubicó en el nivel más bajo posible. Y ¿qué creen?, según ya saben quien, todo es gracias al periodo neoliberal del pasado. No, pos sí, es decir, del 2018 a la fecha no ha pasado nada. ¿Y la educación?, bien gracias. Ande pues.

Este gran revés en materia educativa (básica) para México se estima equivale a retroceder dos decenas de años y ante el fácil argumento de algunos (que no quieren aceptar la realidad) de que las consecuencias de una pandemia de origen asiático tuvieron mucho que ver para este estrepitoso fracaso en educación, la respuesta es muy sencilla: también los otros ochenta países evaluados estuvieron en confinamiento y sufrieron los estragos del Covid, es decir, no es pretexto, estamos mal, tan mal, que difícilmente pudiéramos estar peor.

La reacción del gobierno federal de descalificar este examen de conocimientos, a la propia Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económico y a todos aquellos que manifestaron su descontento y preocupación dice mucho de lo que pretende ser una cuarta transformación que no acepta realizarse un autodiagnóstico para encontrar las fallas y hacer algo al respecto. Se trata de la educación del país, no es un tema menor al cual no darle la importancia debida.

La distracción de los estudiantes con el celular y las redes sociales, la escasa o nula capacitación de los docentes, la escasez de maestros de vocación y los grandes problemas que se presentan en casa (violencia, desatención, desempleo, etc.) son elementos que se suman a las razones de los pobres resultados en educación. Y así ¿pos cómo?

Ante lo anterior queda más que clara la necesidad de una innovación en materia educativa que contemple, entre otros aspectos, un compromiso real de quien esté al frente del área, maestros plenamente capacitados ante los constantes cambios de este globalizado mundo, tecnología de punta, alto conocimiento pedagógico y una evaluación periódica a todos los que tienen que ver con el tema más importante del país, la educación.

