Punto y aparte | Pláticas en la noche del Grito

“Una mujer será presidenta”

Hace mucho que no acudo a la ceremonia del Grito de Independencia, ya sea dentro del Palacio de Gobierno o afuera del mismo para ver al artista en turno y los juegos pirotécnicos que embellecen por instantes el cielo de Chihuahua. Este año me estaba animando a acudir para bailar al ritmo de “Que no quede huella” y “Sergio el bailador”, pero por razones que desconozco el grupo “Bronco” canceló su presentación desapareciendo con ello mi entusiasmo por acudir; sin embargo, desde luego que celebramos, faltaba más; el festejo fue en casa con la visita de queridas amistades que, tras un caballito de tequila, le atoraron con singular alegría a un delicioso pozole preparado desde temprana hora por la maestra Claudia que, en esto del arte culinario, se pinta sola; de postre: pastel y churros, ¡Viva México!

Desde luego que uno de los temas que platicamos mientras nuestro espíritu nacional se acrecentaba fue el de la elección de presidente(a) del próximo año y aunque tenemos diferentes puntos de vista, en dos de ellos concordamos todos los presentes: el primero fue en lo bueno que sea una mujer quien esté al frente del Ejecutivo para el próximo sexenio y el segundo en que lo mejor es que Manuel Andrés ya se va.

Desde hace tiempo una pregunta de naturaleza machista se escucha en el ambiente: ¿Está preparado México para ser gobernado por una mujer? y la respuesta también data de mucho tiempo atrás: desde luego que sí. El solo hecho de plantear la pregunta representa una ofensa no tan sólo para las aspirantes, en este caso Xóchitl y Claudia, sino para todas las mujeres estén o no en el terreno de la política. Imaginemos por un momento un 1994 con Cecilia Soto como presidenta, un 2006 con Patricia Mercado, un 2012 con Josefina Vázquez o un 2018 con Margarita Zavala; desde luego que al país le pudo haber ido mejor, pero la mayoría de los votantes de estos años decidieron (decidimos) otro camino en el cual no cabe ya el arrepentimiento, pero la posibilidad se nos vuelve a presentar y en nosotros estará tomar la mejor decisión.

Hoy lo que debemos hacer como mexicanos que amamos a nuestro país es comparar los perfiles de las futuras candidatas en cuanto a su capacidad, trabajo realizado, valentía, independencia, empatía y todos los aspectos que han delineado su camino tanto en el ámbito personal, como en el laboral y el político; perfiles que por el bien de la nación son diferentes pero que algún punto de convergencia deben tener.

Punto y aparte

La semana pasada Xóchitl Gálvez fue amenazada de que le iban a demoler su casa, pensando (deseando) ilusamente que esto sería un freno para su candidatura presidencial al querer hacerla ver como corrupta, pero nuevamente el tiro les salió por la culata, la respuesta de la senadora fue: “Podrán derrumbar mi casa, pero me siguen abriendo las puertas de las casas de muchos mexicanos” (tómala) respuesta que ocasionó la ira de muchos adoradores de ya saben quién. La reprobación por partidos políticos, cibernautas, organizaciones civiles, maestras y maestros, y de gran parte de la ciudadanía incluyendo la de Manuel Andrés (no le quedó de otra) ante esta reprobable intención, en lugar de afectar a la legisladora le sumó puntos a su causa. Mala estrategia morenista. Ande pues.