Punto y aparte | Próximas elecciones

Alejandro Rueda Moreno





“Siempre gozarás de libertad para cambiar de idea y elegir otro futuro”

Richard Bach -

Lamentablemente para poder ser candidato o candidata a un puesto público de primer nivel tiene que ser bajo el abrigo de un partido político, de otra manera no hay chanza, las candidaturas independientes ya vimos que nomás no, ¿quién se acuerda de aquellos escasos ciudadanos que a través de ellas lo lograron?, es decir, si cuentas con la capacidad, la aceptación y el amor por tu país, lo lamentamos mucho pero no es suficiente, eres invisible para el escenario político, posiblemente serás considerado para algún puesto en donde tu perfil profesional encaje pero no se te ocurra algo más.

Hoy en día, en la antesala de próximas elecciones pareciera que los partidos de oposición traen un verdadero descontrol y que el tiempo se les está yendo como agua entre los dedos. Por supuesto que los enamorados del oficialismo ven esto como una ventaja porque dentro de su muy respetada imaginación creen que los tres principales precandidatos (conocidos popularmente como corcholatas) se están posicionando fuerte en la mente del votante, y aunque en algo llevan razón, todavía se está a tiempo para que se elija a ese candidato(a) que le entre a la batalla (con todo lo que ello implica) en la búsqueda de la silla presidencial para el siguiente sexenio.

Si en efecto aún no se visualiza ese liderazgo que saldrá de las filas del PAN, PRI, PRD y MC para que abandere la esperanza de un común denominador opositor también es cierto que los que están apuntados por parte de Morena no representan gran fortaleza más que la de ser apoyados por el primer mandatario que pese a todo lo que hace y deshace goza aún de importante popularidad (todos sabemos por qué) pero que cada día viene en tendencia descendente.

Las abundantes simpatías (ironía gratuita incluida) de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, del secretario de Gobernación Adán Augusto y del súper canciller Marcelo Ebrard serán envueltas por las delicias de quien ostenta el poder actual; desde la banqueta de enfrente, en el escenario de las posibilidades, se asoman el hijo de un expresidente (Enrique de la Madrid), dos inquietas senadoras (Lily Téllez y Claudia Ruiz Massieu) y sumándose a la lista dos gobernadores: el de Nuevo León, a quien Elon Musk vino indirectamente a echarle la mano y Maru Campos, nuestra gobernadora, quien acaba de presentar su primer informe de actividades.

El principal reto de quien abandere esta candidatura opositora será realizar una campaña moderna con un discurso de características incluyentes con el propósito de acoplar las diferentes fuerzas en una sola, únicamente así podrá subirse al ring en un combate cuyas vísperas se estiman de condiciones reservadas, primero tendrá que pasar por el alud de artimañas que desde ya se tejen en la mente del señor mañanero y sus finos asesores.

Punto y aparte

