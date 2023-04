Punto y Aparte | Próximas fechas electorales

Alejandro Rueda Moreno

“La elección de los gobernantes pide una reflexión profunda”

Joubert -

Se aproximan las fechas en que ciertos personajes de la fina clase política se acuerdan de sus paisanos (momentáneamente) porque su real intención será ganar una efímera popularidad en vistas de un nuevo cargo público; no importa que durante años se hayan olvidado de la ciudadanía, de sus amigos (?) o de sus ex compañeros de algún trabajo, lo que ahora importa es que regresan los saludos, los abrazos y las fotos ya que posiblemente requerirán de los sufragios en próximas elecciones. La simpatía y el afecto por el pueblo vuelve a resurgir. De nosotros dependerá caer en este juego en donde queda claro quién es el único beneficiado.

Las urnas representan nuestro derecho a decidir, en ellas depositamos gran parte del futuro de nuestro estado, de nuestro país y por ende de nuestra familia y seres queridos, de aquí la importancia de meditar detenidamente sobre a quién brindarle nuestra confianza a través del voto, a través de esta gran herramienta que tenemos los ciudadanos para escribir la historia, una historia a la que le urge un cambio en muchos sentidos, un cambio encaminado a brindarle oportunidades a quienes realmente sienten un amor por su país. No requerimos políticos que dividan al pueblo, necesitamos estar unidos en todo sentido, los retos del mañana de nuestro querido México no pueden estar a merced de caprichos y de odios, si no entendemos esto y actuamos al respecto el arrepentimiento no cabrá en el contexto, porque, ¿cuál es el rumbo (si es que lo hay) de un gobierno con gran impunidad, altos niveles de corrupción, cuestionada libertad de expresión y delincuencia en máximos históricos?

En junio del 2024 los mexicanos acudiremos a las urnas para elegir al presidente número 66 del país, además de 500 diputados y 128 senadores. Para el nuevo representante del Poder Ejecutivo los partidos de oposición seguían, hasta hace poco, sin mostrar algún perfil adecuado y con la fortaleza necesaria para darle pelea al candidato(a) de Morena que decida don Andrés; y digo hasta hace poco porque desde su prestigiado andar político se asomó el ex secretario de Hacienda y ex director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) José Ángel Gurría levantando la mano y mencionando que la coalición opositora será concebible siempre y cuando la sociedad civil tenga un papel importante en comunión con los partidos políticos, proponiendo ser ese antídoto necesario para el país con la finalidad de acabar con las ocurrencias, las arbitrariedades y las malas decisiones en materia económica que a la fecha se presentan.

Sin lugar a dudas, Gurría es una opción viable en estos momentos en que el país requiere de alguien que conozca sus necesidades y problemas; el tampiqueño, quien también fue secretario de Relaciones Exteriores con una formación educativa en la Universidad de Harvard, tiene las credenciales necesarias para estar al frente del gobierno federal. Claro que sí.

De las posibilidades se escuchan los nombres de Enrique de la Madrid, Lily Téllez, Claudia Ruiz, Maru Campos, Samuel García y Beatriz Paredes, entre otros, pero hasta el momento el único que ha dicho algo al respecto es Gurría y creo que, por como vienen las vísperas, a estas alturas del tiempo ya debe la oposición (unida) de ir posicionando a quien los vaya a representar en la boleta electoral ¿o no?