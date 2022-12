Punto y aparte | Qatar 2022 Silbatazo final

Por: Alejandro Rueda Moreno

Por la extraña, inentendible o comprensible razón que el apreciado lector guste, el mundial de futbol en tierras arábigas de Qatar como que nomás no llamó la atención de todos, el entusiasmo de mundiales anteriores no ha sido el mismo, desde el evento de la inauguración algo faltaba; ¿será por la polémica forma como se obtuvo la sede?, ¿será porque los anfitriones no tienen idea de lo que es el futbol?, ¿será por las restricciones de un país que deja mucho que desear en materia de derechos humanos?, no sabemos, pero algo hay.

Los mexicanos que ahorraron su dinerito para ir al Medio Oriente y presumir sus fotografías en Facebook e Instagram afuera o dentro de los grandes estadios que, literalmente costaron esfuerzo y sangre, además de millones de dólares, regresaron con una nueva desilusión del súper equipo tricolor, que ahora no sólo no llegó al tan esperado quinto partido, sino que quedó fuera desde la primera fase gracias, en buena medida, a los argentinos, sí, nuevamente Argentina, la tierra del director técnico de la selección mexicana a quien se le pagó y bastante bien y en cuyo partido seguramente tenía sentimientos divididos de los cuales nunca sabremos cuál pesó más.

La rápida eliminación de la selección azteca era prácticamente imaginable desde que conocimos los tres rivales de grupo; a pesar de ese penalti que Memo Ochoa le atajó en el primer partido a uno de los mejores delanteros del mundo (prendiendo con ello una soñadora esperanza) y del triunfo sobre la sorprendente selección de Arabia Saudita, los nuestros se quedaron más atrás del clásico ya merito.

En la primera ronda también quedaron fuera, éstas sí de manera sorpresiva, las selecciones de Alemania y Bélgica; en octavos la desilusión fue España, equipo que con un primer juego donde prácticamente desaparecieron a Costa Rica del campo vinieron a caer en tanda de penaltis con los marroquíes, equipo africano que después se despacharía a Portugal con todo y su Ronaldo. Croacia dejaría al campeonísimo Brasil también en tanda de penaltis en la fase de cuartos. Al momento de escribir las presentes líneas quedan Francia, Argentina, Croacia y Marruecos, de uno de ellos saldrá el campeón.

Las selecciones que llegan a los últimos encuentros en los mundiales cuentan con jugadores que compiten en ligas de alto nivel. Las escuadras de Brasil y Argentina están integradas por futbolistas cuyo desempeño lo realizan en diferentes países de Europa; en nuestro querido México la liga de futbol es de características mediocres por triste que se escuche y es que el talento que pudiera ser considerado para exportarse es prácticamente nulo y no porque no haya jugadores mexicanos con aptitudes elevadas, sino que la corrupción que impera en este deporte (como en otros) y la naturalización de extranjeros hacen que el escenario sea opaco en la búsqueda de mayor calidad en el balompié nacional.

Quedan pocos días de ambiente mundialista, el domingo es el silbatazo final; la próxima copa será realizada en el combinado T-MEC de Canadá, Estados Unidos y México, por lo que la participación del equipo azteca está asegurada, cuatro años para volver a estar en la gris esperanza de un quinto partido, ¿trabajarán para ello?, ande pues.

