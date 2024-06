Punto y aparte | ¿Qué esperar de la próxima presidenta?

“Cada quien hace su elección y la asume” Bugul -

El domingo pasado llegó prácticamente el final del histórico proceso electoral 2024, el pueblo salió a emitir su sufragio, algunos con una férrea convicción, otros medios obligados, unos más felices por ser su primera ocasión que votaban y hubo quienes decidieron su voto el mero día estando frente a las urnas, en cualquiera de los casos lo importante fue que ejercimos nuestro derecho y nuestra obligación como mexicanos. Bien por eso.

Evidentemente, como en toda contienda electoral, tras saberse los resultados oficiales hay quienes se sienten tristes o preocupados porque no triunfó su candidato (a) a la presidencia de nuestro país, pero con la satisfacción de haber hecho lo propio en la búsqueda de un mejor mañana. Así es esto. La próxima presidenta deberá comprender que nadie es más o menos mexicano por votar por quien no saliera victorioso (a).

El gran fracaso de la oposición tiene que ser una alerta para próximas elecciones, la impresión de que no supieron entender a la nación no lo pueden ni deben tomar a la ligera y esto los tiene que llevar a un ejercicio de una profunda autocrítica para reformarse ¿lo pueden hacer?, desde luego que si, por el bien de la democracia esperamos que así sea. Para Xóchitl Gálvez mi respeto y agradecimiento por haber despertado en muchos las ganas y el entusiasmo de participar en un proceso que sin su llegada se visualizaba opaco y sin emoción. Esas gelatinas que terminaron por no cuajar pusieron a temblar a más de dos.

Desde este espacio donde estuvimos pendientes del acontecer político en este tiempo electoral, deseamos sinceramente que, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, les vaya muy bien a todas y todos los mexicanos sin distingo alguno, que los enconos se vayan al terreno del olvido y que la esperanza de un mejor porvenir prevalezca.

¿Qué esperar de la primer mujer presidenta de México? Una mandataria que sepa escuchar a toda la gente, que respete a todos los ciudadanos sin importar preferencia política, religión ni gustos personales; una mandataria que comprenda completamente la importancia de la libertad de expresión y que les dé voz y atención a los diversos medios de comunicación y no solo a los que le echen porras, que acepte sus errores cuando los cometa, una mandataria valiente que sepa dialogar, que fortalezca las relaciones con otros países, una mandataria empática, que se preocupe por la niñez, por la juventud y que tenga bien que asimilado que el sector más importante para el desarrollo de la nación es el de la educación.

Los problemas del país siguen siendo los mismos de toda la vida: Pobreza, inseguridad, corrupción, salud e impunidad; Deseamos (exigimos) que la próxima mandataria reconduzca a la nación azteca hacia el camino de la justicia y de la paz. No nos interesa estar como Dinamarca ni un segundo piso de la llamada 4T, nos interesa, nos urge tranquilidad en nuestro diario vivir, ande pues.





Maestro en Finanzas y en Administración de Recursos Humanos. Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

