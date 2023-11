Punto y aparte | Reflexiones sobre la muerte

“El recuerdo es un poco de eternidad” Antonio Porchia -





Tratar de comprender a la muerte y sus misterios resultaría, además de difícil, una gran pérdida de tiempo ya que por más que le busquemos, el enigma nunca nos brindará una respuesta categórica; Para muchos la muerte representa el peor obsequio que Dios nos otorga, para otros significa la paz lograda y otros más la conciben como la completa libertad tan buscada por el ser humano.





En este globalizado orbe siempre tenemos muchas cosas por hacer, hay quienes planean su futuro laboral estableciéndose metas y objetivos y realizando compromisos sin cavilar ni un minuto en que posiblemente seremos citados por el Todo Poderoso antes de lo que nos imaginamos.





Cada persona en su mente tiene una concepción muy particular en cuanto a la vida y a la muerte. Sin la muerte la posibilidad de una vida es prácticamente cancelada. De lo que se trata mientras circulamos con nuestra prestada existencia es de irla dotando cada día de calidad y de felicidad y eso se logra poniendo en marcha conceptos tan sencillos como la sinceridad, el amor a los demás y de ver el lado positivo de lo que nos pasa; de lo contrario, la vida se va consumiendo paulatinamente más pronto de lo que se piensa. Vida sólo hay una y es fugaz, así que no la desperdiciemos con cuestiones negativas. ¿No creen?





El miedo a la muerte es y será el mayor de todos los miedos y es que representa la separación de los seres queridos, sin embargo, la vida está compuesta de recuerdos; al recordar le damos vida a los momentos, a esos instantes que son por los que debemos estar contentos el haberlos compartido con quienes hoy se encuentran lejos, en un mejor lugar. La partida física de familiares o amigos se convierte simultáneamente en su nueva vida porque el recuerdo de su paso por este mundo quedará más latente que nunca; quienes se despiden dejan involuntariamente un compromiso importante que hace más responsables a los que nos quedamos. Porque sólo mueren los olvidados.





Todos en este prestado mundo tenemos el gran reto de encargarnos de nuestra vida sin malgastar un solo segundo de tiempo, la muerte representa aquella compañera que siempre va de nuestro lado y que un día, cuando menos lo pensamos, decide darte ese gélido abrazo mientras te lleva a sus enigmáticos linderos.





Quien muere no necesariamente está validando que vivió. La vida carece de sentido si no se lleva con rectitud; la vida se verá envuelta de todos los colores, hermosa y plena cuando lleva consigo el amor en todas sus expresiones, es entonces cuando se puede ratificar que la vida de tal persona valió la pena, aunque el tiempo que haya estado entre nosotros pensemos que no fue el suficiente. En este mundo, nada es suficiente, nunca. La muerte no se da prisa por alcanzarnos, somos nosotros quienes día con día acortamos la distancia, por eso “vive y disfruta la vida”, no seas de los que piensan que viven tan sólo porque respiran. Ande pues.





Punto y aparte





Desde este espacio enviamos nuestros pensamientos a esos seres que hoy se encuentran en algún lugar del cielo, en especial a don Óscar y doña Meche, dos grandes seres humanos que me regalaron este gran orgullo de ser su hijo.