Punto y aparte | Reforma

Por: Alejandro Rueda Moreno

“La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho”

Salk -

El significado de lo que es una reforma tiene que ver con la modificación de un texto, una tarea, un procedimiento, una casa o las acciones que se realizan para algún tema en específico; el fin de esta modificación es que una vez realizados los cambios el resultado sea mejor que como estaba, de lo contrario, no tendría sentido llevarla a cabo.

En la casa de ustedes, que es la mía, hace unos meses a la maestra Claudia se le ocurrió que la cocina ya requería una urgente reforma, yo la verdad no opinaba igual, sin embargo, las palabras de la dueña del hogar se convierten en mandato sin posibilidad de tregua alguna. La reforma se hizo, la cocina se ve más bonita, pero sigue sirviendo para lo mismo, lo que también se reformó fue el saldo de mi tarjeta de crédito, que se vio aumentado significativamente y con nuevas tasas de interés más altas. Sufro.

Cuando algo está bien no hay que cambiarle, es obviedad pura, no obstante, parte de ese algo puede tener modificaciones si son en beneficio de las derivaciones, así, la llamada reforma electoral que se pretende votar en el Congreso de nuestro reformado país puede llevar aspectos importantes a analizar como lo es la disminución de diputados y senadores que tan costosos resultan a la nación azteca, de acuerdo, no obstante, cada apartado de la citada reforma tendría que observarse de manera separada y no tomar una decisión en paquete (como se pretende), ya que mezclar asuntos que se consideran convenientes y sobre todo necesarios para el pueblo con caprichos unipersonales en nada abona a la democracia.

Sustituir al Instituto Nacional Electoral (organismo de gran aceptación ciudadana) por un instituto administrado por el gobierno federal, desapareciendo con esto a los organismos electorales locales representa un paso (o muchos) hacia atrás. Que la elección de los consejeros electorales se lleve a cabo a través del voto popular da pie a que el escenario se politice, y la verdad ya estamos cansados de esto, además se menosprecia el profesionalismo de los funcionarios electorales.

Con el único fin de informar o recordar al apreciado lector algunas de las funciones que realizan los institutos electorales locales van las siguientes líneas: Integran órganos colegiados con partidos políticos y ciudadanos que vigilan las elecciones, registran las candidaturas garantizando con ello la inclusión de todos los sectores de la población, resguardan la información electoral, cuentan y recuentan los votos emitidos por los conciudadanos registrados en el padrón electoral, llevan a cabo la organización de los debates entre candidatos para que conozcamos las propuestas de cada uno de ellos y así tomar una mejor decisión a la hora de sufragar y atienden las quejas de cualquier mexicano que sienta que sus derechos políticos–electorales han sido agraviados o no tomados en cuenta.

Si ya existe un organismo electoral cuyo trabajo está bien hecho y cada vez se mejora no hay por qué desaparecerlo, si sus funcionarios tienen sueldos abultados pues entonces que se analice este aspecto para disminuirlos, si el pretexto es que es una institución muy cara, tenemos ejemplos de sobra de seudoproyectos que han costado muchísimo y en nada han servido, sobra mencionarlos. “El INE no se toca”, fueron las palabras de las pasadas marchas en todo el país, voces que deben ser escuchadas, pos luego.