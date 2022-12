Punto y aparte | Salud

Por: Alejandro Rueda Moreno





“Mejor es la salud que nunca se perdió”

Séneca

Desde hace algunos años a la fecha tomo diariamente una pequeña pastilla para controlar la presión arterial, ya que de repente le dio por andar en niveles ligeramente altos que, aunque no son de preocupación, se tienen que cuidar. Sobra decir que la cajita con 28 pastillas se sale por completo del presupuesto familiar, sin embargo, la salud es primero y ni modo de andar por la vida con el riesgo de que se nos detenga la cajita motora (ya tenemos muchos riesgos en la vida como para sumarle otro). El motivo de la subida de presión, aunque no hay una explicación específica de este desajuste, el médico cardiólogo lo atribuye al estrés del diario vivir conjugando situaciones laborales, económicas, sociales, etc. Pues sí.

En nuestro país azteca más del 10% de la población tiene hipertensión arterial, porcentaje que posiblemente sea mayor ya que este padecimiento es muchas veces de condiciones sigilosas que pasan desapercibidas; hay personas que muy tarde se dan cuenta que lo tienen y otras lo han ignorado siempre. En últimas décadas México ha incrementado considerablemente su índice de enfermedades cardiovasculares, así como diabetes y obesidad. Ante una expectativa en el terreno de la salud nada positiva, ya que las acciones gubernamentales están más enfocadas a las próximas elecciones en lugar de velar por el bienestar del pueblo en todo sentido, debemos exigir mejores programas y un adecuado gasto público en este importante rubro. Recortes presupuestales en la salud golpean a toda la sociedad, a toda.

El pésimo servicio y la falta de medicamentos han provocado que casi la mitad del padrón de registro de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social no acudan a esta dependencia a tratar sus padecimientos y deciden acudir al sector privado, con los altos costos que esto implica. El Seguro Popular que quedó en el terreno de la inexistencia en el 2020 dejó a la deriva a más de 52 millones de conciudadanos que contaban con este servicio, ya que el nuevo Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) lo único que ha traído es incertidumbre.

La semana pasada, por motivos laborales, salí cinco días del estado, antes de regresar y con el ánimo mundialista por los suelos, le llamé a mi dulce consorte, a quien la Selección Mexicana le viene valiendo menos que un comino, y sin preguntarme cómo me estaba yendo me dijo: - Urge que regreses para irnos a vacunar todos contra la influenza, ya que al parecer hay un brote fuerte en las escuelas y no vaya siendo que los chamacos se contagien y traigan el virus a la casa - acto seguido colgó el teléfono porque traía prisa y yo me quedé más angustiado que el director técnico de Costa Rica después de jugar contra España.

La temporada de la influenza estacional ya arrancó y termina a finales del primer trimestre del próximo año, los síntomas pueden ser diferentes para cada persona y éstos pueden ser muy parecidos a los del Covid: tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, cuerpo cortado, etc.

Los cuidados que llevamos a cabo ante la pandemia del Covid tenemos que continuar realizándolos, la enfermedad sigue entre nosotros y ahora hay que agregarle la gripe y la influenza que en estos días se presentan. La prevención oportuna es lo mejor que podemos hacer, claro que sí.