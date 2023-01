Punto y aparte | Shakira, la verdadera razón

Alejandro Rueda Moreno





“Las emociones no tienen cabida en los negocios, a menos que se hagan negocios con ellas”

Durrenmatt





Tan necesitados estamos de distractores en esta ajetreada vida que ahora un tema musical de la cantante colombiana Shakira, producido por un joven argentino de nombre difícil de asimilar y pronunciar, se ha vuelto tendencia en las educativas (?) redes sociales (esas que dominan nuestra existencia). Si el apreciado lector se encuentra en el fino y selecto grupo de los que le entraron a opinar sobre tan interesante tema, no se preocupe, es lo que hay (dicen) y pues la información fluye para todos, sea esta de gran importancia como saber en que va la guerra entre Rusia y Ucrania o sea de características triviales, como es el caso de la intérprete de “Ciega y sordomuda” que tras romper su relación con el ex futbolista del Club Barcelona Gerard Piqué por cuestiones de infidelidad ha puesto a gran parte de los seguidores de ambas figuras públicas a tomar partido por uno o por otro. A este escribidor ni le va ni le viene ninguno de los dos, pero la maestra que tengo por consorte se la pasa bailando la cancioncita a ritmo de zumba y en el chat de primos en el que estoy integrado ha sido tema de los últimos diez días, sobra decir que su dudosa existencia de neuronas se hace más que evidente, pero es la familia, hay que quererla (soportarla).

El punto central de la situación que ha provocado la cantante tiene que ver con sus emociones y éstas siempre llevarán un sello muy personal, a nadie se le puede forzar a que sienta de una u otra manera y si ella se dedica a la música pues está muy en su derecho a realizar su ejercicio de catarsis emocional a través de lo que sabe hacer. Hay artistas que se molestan (al grado de llegar a los golpes) cuando son cuestionados por la prensa de espectáculos sobre asuntos personales o familiares, Shakira simple y sencillamente decidió expresarlo y de pasada allegarse de un dinerito extra, que la verdad no creo le haga mucha falta.

La música vacía de nuestros días, que hace que una persona sin preparación de ningún tipo suba a la fama, a veces de manera efímera, dando brincos en el escenario y seudo cantando disparate y medio logra que los jóvenes produzcan esa adrenalina que hace que los billetes de terceros se acumulen cada vez más.

El bullicio social da paso al combate, a un combate en donde la cantante deja entrever al verdadero receptor de sus palabras, no, no se trata del jugador catalán, padre de sus dos hijos, se trata de nosotros, se trata del mercado, es un negocio en donde sólo ganan ellos junto con las marcas comerciales que encontraron una oportunidad para posicionarse o reposicionarse en la mente del consumidor, así es esto y nos encanta contribuir para que así sea, ni modo que no.

Beneficiarse económicamente de las broncas a través de las canciones y las redes sociales está convirtiéndose en un gran negocio en donde los hombres y las mujeres no sufren, facturan, ande pues.

Javier Solís, José José, Juan Gabriel, ¡como se les extraña!

