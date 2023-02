Punto y aparte | Si no sabe manejar, no maneje

Alejandro Rueda Moreno





“El mejor automovilista es el que conduce con imaginación: Imagina que su familia va con él en el auto”

Henry Ford -

Todas las mañanas tengo la obligada y grata faena de llevar a los chamacos a la escuela; en recientes fechas, derivado de que dejamos de atrasar una hora el reloj, cuando salimos de la casa es prácticamente de noche, los grillos cantan en el patio, alguna que otra estrella se deja ver y la luna brilla adornando el hermoso cielo de Chihuahua, sin embargo, las calles ya se encuentran saturadas de vehículos que son conducidos por todo tipo de conciudadanos, los desesperados, los atrabancados, los que van escuchando la radio, las damitas que van arreglándose las pestañas, los que van chateando o hablando por teléfono y los que más daño hacen: los que no saben manejar, y de que los hay, los hay y son muchos.

Absolutamente todos los días somos testigos de accidentes automovilísticos en el peligrosísimo periférico de la Juventud, unos de leve alcance y otros de consecuencias lamentables con pérdidas totales de los autos y con heridos de gravedad. Estos accidentes ocasionan, a su vez, embotellamientos y largas filas en esta arteria de la ciudad con todos los problemas que esto conlleva (pérdida de la tolerancia, estrés, mayor combustible utilizado, aumento de contaminación, llegada tarde a los lugares, etc.)

Las reglas de cordialidad sobre el asfalto quedan en el terreno del olvido, hoy el exaltado conductor al ver que otro pretende ingresar al periférico, le acelera para que no quede delante de él; los letreros que marcan la máxima velocidad permitida sólo están de adorno y si a esto le sumamos las pésimas entradas y salidas que tiene la citada avenida donde de repente, sin saber de dónde apareció, ya tienes encima a un tráiler que pareciera conducido por el Checo Pérez esto sitúa el escenario en un verdadero caos.

Desconozco cuál sea el número de conductores de autos, camiones, camionetas y motocicletas que circulan sin tener su licencia de manejo, o si de tenerla se encuentre vigente; el tomar el volante de cualquier auto conlleva una gran responsabilidad para con toda la sociedad, las consecuencias de no tener la licencia creyendo que por tratarse de un vehículo automático debe ser muy fácil su conducción pueden ser catastróficas y muchas ocasiones terceras personas que manejan adecuadamente son las afectadas.

También resulta conveniente mencionar que en ocasiones los peatones son quienes provocan los choques por no respetar los cruces y puentes hechos para ellos, no están de adorno, cumplen con el objetivo de propiciar el sano transito social, pero la flojera es más fuerte que el raciocinio, ¿o no?

En últimos meses se han regularizado más de cien mil autos, desconociendo las condiciones de los mismos y si a esto le agregamos la falta de programas de concientización y de un sistema de transporte público adecuado, seguiremos contribuyendo para ampliar el número de las estadísticas como un estado con gran número de accidentes viales; por lo pronto debemos entender y comprender que si no sabemos manejar simple y sencillamente no hay que hacerlo. Ande pues.