Por Alejandro Rueda Moreno

“Las clases altas son el pasado de una nación, la clase media es su futuro” Ayn Rand -

Nunca he tenido entre mis manos una raqueta de tenis (a lo más que llegué en mi adolescencia fue a jugar raquetbol en la Guay y creo que con raqueta prestada), tampoco he participado en algún torneo de golf, por más que me invitan nunca acepto por pena de no saber cómo agarrar el respectivo palo; al futbol americano ni le entiendo, prefiero el soccer y por circunstancias que la verdad no recuerdo soy necio seguidor de la máquina celeste del Cruz Azul; toda mi vida escolar la llevé a cabo en instituciones públicas, en mis ayeres conocí las rutas de los camiones, desde el Circunvalación hasta el Sector 3; si queríamos ir de vacaciones teníamos que ahorrar desde meses atrás y para estrenar un par de tenis de marca gabacha teníamos que esperar a las épocas navideñas; es decir, en otras palabras, he sido y sigo siendo un feliz clasemediero. En mi infancia deambulé en la solidaria clase media baja, después clase media estándar y hoy pudiéramos decir nos ubicamos en clase media alta, ya que gozo de más privilegios que antes: auto, televisión de paga, internet, teléfono celular, empleo, etc.





De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 37.2% de los mexicanos son considerados de clase media, esto es, un poco más de 47 millones de compatriotas, cifra que se vio reducida en comparación con las registradas en 2018 y 2019 obedeciendo, entre otros factores, a malas decisiones de política económica y a la pandemia del Covid que obligó a cerrar empresas y con ello puestos de trabajo, llevando con esto a que en la actualidad la pobreza sea la clase social que predomina en la población azteca. Siete millones de personas dejaron de ser clasemedieros para convertirse en pobres. ¿Preocupante?, desde luego que sí. Pareciera que a quien encabeza la mal llamada 4T le interesa incrementar la cifra de los necesitados (con estratégicas y políticas intenciones) y disminuir a los que luchamos día con día para salir adelante y que nos vaya mejor que antes, aspiracionistas, nos llamaron de una forma displicente, olvidándose por completo que somos los que le brindamos dinamismo al país representando el motor de su desarrollo económico.





Uno de los elementos que caracteriza a los aspiracionistas es la búsqueda de una educación de calidad para los hijos, de aquí la gran importancia de estar atentos a los cambios educativos en todo sentido para que el desarrollo de los escolapios vaya siempre a la vanguardia a la par de los requerimientos de nuestro globalizado mundo. Una sociedad educada investiga, cuestiona, participa y crece.





Independientemente de elementos como lo son el ingreso, el nivel de consumo, el estatus, la educación y el trabajo, los integrantes de la clase media constituimos un equilibrio social para el país, siendo, desde luego, una parte crucial en la democracia.





Ser y sentirse de la “clase media” lleva a experimentar una unificación entre la clase que más hace lo posible por progresar, nos preparamos para estar mejor cada día. No quisiéramos retroceder y sufrir de carencias, pero tampoco ambicionamos un lugar de privilegios donde perdamos el piso (como a muchos les sucede). Somos clase media y aunque sigamos derrumbando obstáculos aquí permanecemos haciendo lo que sabemos hacer por un México mejor.





Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.





aruedam@hotmail.com