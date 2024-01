Punto y aparte | Tren Maya

“Hay gente tan orgullosa para admitir que comete errores” Ken Follett -

Los tres proyectos de inversión pública que marcaron la insignia de la que pretende ser una cuarta transformación en nuestro país fueron: 1) El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que representó un indiscutible capricho y en donde el escaso visitante ya experimentó vuelos cancelados de la renovada aerolínea Mexicana de Aviación; 2) La refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, cuya entrada en operación se había anunciado para el 2021 pero que hasta la fecha nomás no se sabe cuándo, lo que sí se sabe es que los elevados sobre costos significan una pésima planeación de tan importante proyecto; si a esto le sumamos la inexistente infraestructura necesaria para la transportación de los combustibles, el escenario continúa siendo de gran incertidumbre. 3) El espectacular y veloz Tren Maya, al cual le dedicaremos las siguientes líneas.

Mis alumnos de la materia de “Análisis y Valuación de Proyectos de Inversión” saben que el costo de oportunidad siempre será un importante factor a considerar cuando se tienen diferentes alternativas de inversión, ante esto también es de suma importancia realizar un cuidadoso análisis de mercado que permita la proyección de los tiempos de recuperación de lo invertido. Lo anterior cobra mayor relevancia cuando se tratan de proyectos de inversión pública ya que los recursos empleados tienen que ver (se supone) con el bienestar de la sociedad en su conjunto.

En el caso del Tren Maya su puesta en marcha ha significado ir en contra de una adecuada supervisión ambiental ya que se han destruido miles de hectáreas que custodiaban el hermoso bosque y la selva tropical que albergaban cavernas, ríos subterráneos y bellos árboles que daban vida a un ecosistema en el cual se encontraba gran cantidad de fauna a la que le violentaron su natural hábitat con todo lo que ello implica.

Con el absurdo y extraño argumento de que se trata de un proyecto de “Seguridad nacional” toda la información relacionada con el tren se mantiene en secrecía, pero por más que intenten ocultar dicha información es simplemente notorio el sobre gasto en el que se ha incurrido y que se contrapone con la política de ahorro y de racionalidad de los recursos públicos a la hora de emplearlos. ¿Se imaginan que se podría hacer con esos 500 mil millones de pesos? Hospitales, escuelas, carreteras, fuentes de empleo, etc.

Cuando Manuel Andrés López Obrador ganó en las elecciones de 2018 y dio a conocer el proyecto del tren maya aseguró que no se tiraría ni un solo árbol, pero la realidad siempre está ahí para evidenciarlo ya que a la fecha se llevan más de tres millones de árboles talados y ambientalistas aseguran que esta cifra no es ni la mitad de lo realmente talado. Gemma Santana quien inició como consultora del proyecto ferroviario renunció al mismo tras argumentar que el presidente no escucha a los expertos en la materia y toma una actitud dictatorial obsesionado con terminarlo en el periodo de su mandato sin importar los errores tanto actuales y, peor tantito, los que se presentarán en un futuro, cuando él ya no esté en la presidencia y se los herede a Xóchitl o a Claudia quienes tendrán que entrarle a los costosos remedios; una de ellas ya acostumbrada a trágicos errores de construcción que quedarán marcados en su conciencia. Así las cosas.

Por lo pronto, tras la esperada inauguración del tren, se han presentado una serie de problemas con retrasos en su operación y cancelaciones de salidas y es que evidentemente cuando cualquier proyecto carece de una adecuada planeación las fallas se presentarán siempre, esperemos que ninguna sea de consecuencias lamentables.