Punto y aparte | Tres años presidiendo la AECHIH

Hace unos días cumplimos con los tres años que los estatutos de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua marca como el tiempo de duración de la mesa directiva en funciones. En el 2021 aceptaron acompañarme Roberto Piñón como secretario, Carlos Esparza como tesorero y como vocales Antonio Ríos, Soledad Limas y Flor Yáñez, además de Dinorah Gutiérrez, Lourdes Díaz y Ernesto Avilés en la Comisión de Admisión y Norma Gutiérrez y Pedro Uranga en la de Honor y Justicia.

Durante estos años hemos contado con la presencia en nuestras sesiones de invitados (as) de la vida política, económica, social y cultural de nuestro estado y nuestro país, tal es el caso de las prestigiadas escritoras Adriana Malvido (La reina roja, Nahui Olin) y Ligia Urroz (Somoza) así como del poeta Jorge Humberto Chávez, el director de Milenio Alfredo Campos, el precandidato presidencial Enrique De la Madrid, el ex rector de la Universidad de las Américas Armando Ríos Piter, además de candidatos (as) de las pasadas elecciones y directivos del Instituto Estatal Electoral, la Junta Central de Agua y Saneamiento, Fonacot, Canaco y el Ichitaip.

Con la Universidad Autónoma de Chihuahua hemos tenido una importante relación visitando las Facultades de Contaduría y Administración, Zootecnia y Ecología, Ciencias Agrícolas y Forestales y Filosofía y Letras, además de tener una gran charla con el Rector Luis Rivera sobre lo que realiza la Máxima Casa de Estudios en materia de investigación y Posgrado en todas las unidades académicas estando presente el titular del área Luis Carlos Hinojos.

Visitamos la Universidad Tecnológica de Chihuahua y la Universidad Politécnica de Chihuahua donde sus rectores nos dieron a conocer las diversas carreras profesionales que ofrecen así como nos brindaron un recorrido por las instalaciones de estas importantes instituciones educativas del estado.

En el terreno editorial realizamos tres interesantes libros: “Comicios 2021, un proceso inédito desde la pluma editorial” en comunión con el IEE, “Reflexiones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública” junto con el Ichitaip y el más reciente con la CEDH titulado “Derechos Humanos, una óptica editorial”, este último presentado con gran éxito en la capital del estado, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Delicias y por presentarlo en la próxima Feria del Libro 2024.

Todos los sábados en punto de las 3 de la tarde, a través de Antena Radio, se transmite el programa “Los Editorialistas” donde los compañeros (as) de la AECHIH realizan mesas de análisis de los temas de interés con grandes invitados. Nuestras versátiles cápsulas de los lunes en Radiorama y los jueves en Radio Universidad siguen siendo del agrado del radio escucha.

Tuvimos dos homenajes post mortem, uno al Profesor Abraham Paniagua quien dirigió la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH y otro a nuestro querido compañero y amigo el Ingeniero Carlos Riojas Bernal, rector fundador de la UTCH. Asi mismo dimos un reconocimiento a Don Marco Antonio Guevara por su trayectoria en el programa Opinión Pública.

Nuestras cuatro campañas: “Usa el cubrebocas”, “Pasa el mensaje, maneja con precaución”, “Cuidemos el agua” y “Apoyemos a nuestros hermanos de Guerrero” fueron ejercicios de verdadera concientización en donde todos los líderes de opinión de la AECHIH participaron activamente.

Por unanimidad de los integrantes de la Asociación iniciamos nuestro segundo periodo como mesa directiva con el compromiso de seguir trabajando por el bien de la comunidad, para todas y todos, mi aprecio.





Maestro en Finanzas y en Administración de Recursos Humanos. Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

aruedam@hotmail.com