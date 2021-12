Punto y aparte

“Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción”

Silvio Rodríguez -

Sin el gran Juan Gabriel y ahora sin Vicente Fernández, la canción mexicana perdió a sus dos más reconocidos representantes de últimas épocas, ambos movían las masas y sacudían palenques, las canciones de los dos amenizaron todas las fiestas del país azteca, un karaoke no era bueno si no traía en su menú de canciones “La diferencia” o “La ley del monte”; en las serenatas no podían faltar “Amor eterno” y “Hermoso cariño”, canciones que quedarán para siempre.

En abril del 2017 tuve la oportunidad, junto con mi familia, de conocer a Vicente en su precioso rancho de 500 hectáreas al que nombró “Los tres potrillos”, ubicado en la carretera que comunica a la ciudad de Guadalajara con Chapala, Jalisco; su trato fue amable desde la llegada y tras conocer sus establos y enormes caballerizas nos deleitó con su inconfundible voz en un pedazo de una de sus emblemáticas canciones, después de ello la fotografía correspondiente y agradeció a los visitantes el hecho de seguirle aplaudiendo. Hombre sencillo pese a la fama.

Algo tienen las canciones del Charro de Huentitán que gustan tanto, en una de ellas nos dice que platicó con su gallo y por inaudito que parezca el ave le contestó, en otra nos cuenta cómo le estorbó la ropa mientras hacía del invierno primavera y en otra más cómo se consumió las botellas de licor hablando de mujeres y traiciones. Imposible dejar de cantar cuando escuchamos en la radio “Acá entre nos”, ¿apoco no?; en lo personal disfruté bailar en la adolescencia con su versión del Moro de Cumpas, aquel caballo que un 17 de marzo perdió una carrera frente al zaino de Agua Prieta.

Hablando de su intervención en la pantalla grande la verdad nunca fui al cine a ver alguna de sus numerosas películas, ni fue necesario ya que años atrás formaban parte de la programación dominical del canal 2 de Televisa, ahí conocimos al Arracadas, al Sinvergüenza y al Hijo del Pueblo; pero la película que más gocé de don Chente fue una que vi a escondidas de mis padres en videocasetera Beta llamada “Picardía mexicana”, donde interpretaba a un chofer de un camión de redilas y era acompañado ni más ni menos que por Adalberto Martínez “Resortes” (¡ay, mamachita!) y el gran Héctor Suárez, la parte femenina del film corrió a cargo de la elegante Jaqueline Andere; después de esta obra de arte de película entendí todos los albures que condimentan el lenguaje de mi querido México, parte importante de nuestra identidad.

La música ranchera representa la marca distintiva del país azteca, el tequila y la alegría, sus fieles compañeros. Un millón de primaveras dejaron de ser entonadas por un bohemio de afición que nos regaló las llaves de su alma y que mientras sus canciones sigan sonando y aunque no pueda volver, volver a estar entre nosotros, se recordará siempre como el gran artista que fue. Ande pues.

