Punto y aparte | Votar, no hay de otra

Alejandro Rueda Moreno





“La sociedad es como un navío y cada quien tiene que participar en la dirección del timón”

Henrik Johan Ibsen -

Llegado el momento de votar no existe más grave error que no hacerlo, acudir a las urnas representa un derecho que tenemos como ciudadanos, pero también una obligación para con nuestro país, para con nuestros hijos, para nosotros mismos o ¿te sientes bien que pudiendo hacerlo no hayas votado?, ¿no te sientes incómodo?, ¿eres un buen ejemplo para tus seres queridos? Al no acudir a las urnas por desidia, flojera o decepción estás permitiendo que terceras personas decidan por ti en el rumbo que tomará el país en el que vives, en el que naciste y el que mucho te necesita.

El pasado domingo 4 de junio se llevaron a cabo elecciones en el Estado de México y en nuestro vecino estado de Coahuila, ambos elegían, entre otros puestos, el de gobernador(a); expertos en el tema sostenían que, bajo sus cálculos, si acudían a sufragar más del 60% del padrón en el Estado de México saldría triunfadora la candidata Alejandra del Moral (PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza), el cómputo indicó una participación que no llegó al 50% ganando la elección Delfina Gómez (Morena y partidos adheribles).

El Estado de México es en términos de elección la entidad más importante del país por su número de votantes, 12 millones 300 mil (más de un 12% del listado nacional), su próxima gobernadora lo será gracias a 3,272,106 votos contra 2,755,532 de su rival en la boleta; por otro lado, en Coahuila el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez, obtuvo la victoria con 741,731 votos de un total de 1,302,000 emitidos, es decir, con un 57%, ventaja muy holgada sobre sus tres competidores.

En términos totales sobre esta elección, donde nuevamente el Instituto Nacional Electoral realizó un gran trabajo (y aún así lo quieren desaparecer), las cifras dan: total de votos para Morena 3,552,000 y total de votos para la alianza PRI, PAN y PRD 3,497,263. Hagan sus propias conclusiones para el 2024, en nosotros está.

Una reflexión puntual después de estas elecciones es que para las del próximo año la oposición tiene dos acciones a seguir: La primera es fortalecer la unidad con un candidato o candidata que no necesariamente salga de un partido político y la segunda movilizar a la clase media para lograr una votación superior al 60% del listado nominal y aunque el triunfo de Andrés Manuel en el 2018 se dio con un histórico porcentaje que rebasó ese 60% la realidad hoy en día es que el panorama electoral ha cambiado y mucho, por consiguiente, al partido en el poder le es conveniente una participación baja ese domingo en el que se elegirá al presidente número 80 de nuestro país.

El nombre de Andrés Manuel continúa siendo un activo a favor de Morena que le sigue atrayendo votos (no entiendo otra forma en la que Delfina haya podido ganar), las llamadas corcholatas no representan un verdadero atractivo de condiciones convincentes y los liderazgos del PRI y del PAN tampoco son una garantía de buenos perfiles, por lo que tienen que considerar a diferentes sectores de la sociedad en un proceso más abierto con la única intención de homologar el entusiasmo y despertar a esos electores que desmotivados o creyentes de que ya nada se puede hacer vayan a las urnas. México los requiere, arrepentirse después saldría muy caro.