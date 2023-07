Punto y aparte | Xóchitl en Chihuahua

Alejandro Rueda Moreno

“La esperanza prospera, aun bajo las condiciones más inadecuadas”

Dolina -

Tenía más de una década que no pisaba la tradicional cantina de la ciudad, esa a la que acudía con mis amigos en la época universitaria (el ingreso de mujeres en aquel entonces no estaba permitido), donde la paz era y sigue siendo antigua, donde nos recetábamos una deliciosa hamburguesa con betabel (nunca quise ver cómo la preparaban) y donde por sus mesas se han contado todas las historias de nuestro querido Chihuahua. Regresar años después y formar parte nuevamente de esa elegante barra, atendida eficientemente por el buen Meño, representó un momento de alegría mezclada con nostalgia. Me acompañó mi compadre Paco y tras saludar a mi amigo el Doc Hinojos, se sumaron al encuentro Claudia Carrejo y mis compañeros editorialistas María de los Ángeles Ruiz y Ernesto Avilés; la charla por demás interesante. Sobre las 3 de la tarde llegó al lugar la senadora Xóchitl, sonriendo a los presentes, sus ojos dejaban entrever un poco de cansancio, pero siempre estuvo puesta y dispuesta para las fotos y para estrechar la mano de quien se acercó a saludarla, mientras comía se escuchaba una canción en su honor; antes de irse, el aplauso espontáneo de propios y ajenos.

A las 4 con 35 minutos la brújula se dirigió hacia el Centro de Convenciones de la ciudad para estar en el evento “Diálogos por la democracia” que realiza la Coparmex, después de pasar a registrar nuestra asistencia, los saludos a los amigos y conocidos estuvieron a la orden, hasta foto con el Caramelo nos tocó (sigo sin saber cómo le hace para estar en todos los partidos de la selección); acompañado de colegas columnistas escogimos nuestros lugares del lado izquierdo del recinto; la llegada de Xóchitl se vio arropada por un público que entre porras y aplausos no la dejaba llegar al escenario, ya que buscaban la foto o el saludo; una vez todos en su lugar y sin dar ninguna propuesta por obvias razones, las preguntas de la gente y de los conductores del evento fueron atendidas con el singular estilo de la ex vendedora de gelatinas y tamales que tanto le quita el sueño a ya saben quién.

Al día siguiente volvimos a coincidir con la senadora, en esta ocasión en una reunión con exgobernadores y empresarios de la capital y de varios municipios del estado, el primero en realizar un comentario fue Luis, uno de los meseros del lugar, quien le dijo a Xóchitl que no se olvidara de la clase trabajadora que día con día sale a ganarse el sustento para sus familias; el origen y la experiencia de vida de la legisladora y empresaria le permitió dar una respuesta que conmovió y convenció a los presentes de que sin lugar a dudas sabe de lo que habla.

No es la primera ocasión que Xóchitl Gálvez pisa tierras chihuahuenses, ya que en el sexenio de Vicente Fox, cuando era la comisionada para el desarrollo de pueblos indígenas estuvo en varias ocasiones en la Sierra Tarahumara, entiende bien la concepción de vida que tienen los rarámuris al desear vernos todos como iguales en este mundo diverso; seguramente, de abanderar la candidatura del Frente Amplio por México y ganar en las urnas en el 2024 este será un tema de prioridad para nuestro estado. Esperemos.

La respuesta al cuestionamiento de que si México está preparado para que una mujer lo gobierne carece de relevancia en estos momentos; la capacidad de las personas va más allá del género que se trate y hoy por hoy el perfil de Xóchitl Gálvez es el que mejor se adapta a lo que nuestro país requiere. Ande pues.