Puntos importantes de la Resolución Miscelánea para los RIF

El 29 de diciembre de 2020 se publicó en el DOF la Resolución Miscelánea para el ejercicio 2021, donde se consideran unas importantes condiciones para quienes tributan bajo el régimen de RIF:

-Para efectos del artículo 17-k del CFF para los contribuyentes que tributen bajo los esquemas de plataformas tecnológicas, deberán de habilitar el Buzón Tributario.

-Con respecto a la Nómina, quien haya emitido CFDI por estos conceptos y éstos contengan errores u omisiones, podrán, por única ocasión, corregirlos, siempre y cuando el nuevo comprobante se expida antes del día 28 de febrero de 2021, y el comprobante sustituido sea cancelado.

-En relación a la opción de socios, Accionistas o integrantes de PM para pagar el ISR en términos del RIF, toda PF que sean socios, accionistas o integrantes de una persona moral, podrán optar por tributar en el RIF, siempre que ingresen un caso de aclaración a través del portal del SAT, anexando documentación soporte, en la que se compruebe la excepción de tipo de socio, accionista o integrante referido, y esta solicitud deberá presentarse a más tardar el último día de febrero de 2021.

-El contribuyente RIF podrá ser relevado de presentar aviso de cambio de régimen a persona física con actividad empresarial, siempre y cuando no exceda de los ingresos mencionados en el artículo 111 de la LISR, la autoridad podrá realizar el aumento de obligaciones, sin necesidad de que el contribuyente presente el aviso respectivo.

-Los contribuyentes que se encuentren en el régimen de Personas físicas con actividad empresarial o en Régimen de Incorporación Fiscal (antes REPECOS), que ya no realicen actividades de Arrendamiento, podrán solicitar la suspensión o disminución de obligaciones de manera retroactiva hasta por los últimos cinco años, mediante una aclaración a través del portal del SAT. Sin embargo, esta suspensión NO deja sin efectos requerimientos, y tampoco libera de las multas por la omisión de las declaraciones no presentadas.

-Quienes tributen como RIF, y obtengan ingresos por enajenaciones, realizadas durante un mes calendario a otro contribuyente RIF, podrán diferir la emisión del CFDI correspondiente a dicha transacción a efecto de emitir dentro de los tres primeros días posteriores al mes de que se trate, un solo CFDI que incluya todas las operaciones realizadas en dicho mes con el mismo contribuyente, cumpliendo con sus respectivas reglas.

-Se conserva el beneficio de que los contribuyentes RIF puedan facturar los respectivos CFDI a través del sistema de mis cuentas del portal del SAT.

-Se conserva el beneficio de elaborar un CFDI diario, semanal, mensual o bimestral, donde consten las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda, en el cual se incluirá únicamente el monto total de las operaciones y el periodo correspondiente. Este CFDI podrá ser emitido dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral.

-Se continúa con el beneficio de presentar a más tardar el último día del mes inmediato posterior al que corresponda, la declaración bimestral, ya sea provisional o definitiva.

