Por: Guillermo Luján Peña

La política, que la verdad no llega a eso, sino a una ocurrencia más del inquilino de Palacio Nacional, de “abrazos, no balazos” se convirtió en puros balazos.

Después del fracaso tan estrepitoso de “abrazos, no balazos”, ahora quiere pasar su ocurrencia al Ejército Nacional, siendo que el artículo 21 constitucional establece claramente que el mando de la Guardia Nacional tiene que ser civil, no militar, como lo está ordenando el inquilino de palacio, pero qué le importa a este señor, todo lo que se le ocurre debe ser obedecido, aunque violente nuestra carta magna, para eso quería ser presidente, para mandar al diablo las instituciones y como dice la canción, “porque mi palabra es la ley”, en manos de quién fuimos a caer, bien se decía que AMLO es un peligro para México.

Después de su fracaso en la Cámara de Senadores, quienes no le aprobaron que el Ejército se quede en las calles hasta el 2028, el inquilino dijo en una de sus mañaneras que iba a ordenar una consulta popular para ver qué decía el pueblo bueno y sabio, si quieren al Ejército en las calles hasta el 2018 o no, lo cual es contra la Constitución también, ya que su artículo 11 establece que las fuerzas armadas no pueden ser objeto de una consulta popular, así como todo lo que se refiere a la seguridad nacional.

Por supuesto que si sometiera a consulta popular la gente va a decir que sí, no porque lo quiera, sino por el alto grado de miedo a la violencia que tenemos en el país. El inquilino está jugando con los sentimientos de los mexicanos, cuando en realidad lo que necesitamos es un verdadero plan, una estrategia de cómo acabar con tanta violencia, que comparativamente en los primero cuatro años de Felipe Calderón y de Peña Nieto, el inquilino de palacio lleva muchos más muertos por violencia que los antecesores, oficialmente ya llega a 140,000, el doble de los muertos de Felipe Calderón, en el mismo lapso.

Además, la reforma constitucional estableció que todas las consultas populares deberán ser realizadas por el INE y no por las ocurrencias, que seguramente está pensando en que los “siervos de la nación” la lleven a cabo, adicionalmente a su trabajo proselitista, que es realmente lo único que hacen.

Con este cambio, ahora la Sedena tendrá el más alto presupuesto de su historia, además del poder, ya que aparte de las armas, ahora son los encargados del nuevo aeropuerto sin vuelos, AIFA, de las aduanas del país, sean éstas por aire, mar o tierra, el Tren Maya, que no va a ninguna parte, pero sí están destruyendo la flora y la fauna de nuestro país y el ecosistema del mundo se va a ver perjudicado; la Refinería de Dos Bocas, que no refina nada, ni refinará. Hoy por hoy el Ejército tiene un poder demasiado grande, que puede ser una gran tentación, equivocadamente, a la hora del cambio presidencial, ya que el Ejército está preparado para defender a la nación, no para gobernarla, eso corresponde a un civil. Difícilmente encontremos un país, en el mundo, gobernado por militares, que esté bien.

Necesitamos acabar con los puros balazos, pero no de esa manera, sino con estrategias bien planeadas.