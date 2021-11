Putas, brujas y aborteras: los insultos de hoy y siempre 

Por: Lilia Aguilar Gil

Es fuerte leerlas, pero es más fuerte recibirlas. Las mujeres jóvenes chihuahuenses quizás no lo sepan, pero hace no más de 30 años, tuvimos un subprocurador panista, Arturo Chávez Chávez, que decía, a propósito de las muertas de Juárez, que las asesinaban y violaban “por prostitutas”. Hoy, después de tres décadas, esto no ha cambiado demasiado. Cambian las palabras, pero los insultos y la intención de agredir, es la misma.

Y continuando con esa costumbre de estereotipar lo que no entienden y dejando al descubierto más hondas creencias y fobias hacia las mujeres, es como diputadas y diputadas del PAN y del PRI han querido insultarnos. Con calificativos como: narcodiputadas, borregas, histéricas, abortistas, verduleras, etc., pretenden etiquetar a quienes solo no comparten su visión de país, y automáticamente eso nos convierte en todo lo anterior para ellas.

Sin embargo, esas etiquetas y su violencia, no nos define, ni a nosotras, ni a ninguna mujer, porque muchas de nosotras somos constructoras de un movimiento feminista que nos ha costado a nuestras hermanas, a nuestras madres y a nuestras amigas. Pero eso es algo que casi ninguna de ellas entiende y que jamás entenderán.

Sus insultos fueron de a “gratis”, porque en lo que se refiere a los programas para mujeres, el Anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, está compuesto por 102 programas, de los cuales 29 promueven efectivamente el empoderamiento de las mujeres.

Los objetivos de los 29 programas son dar mayores oportunidades económicas, acceso y control igualitario sobre los recursos económicos, fortalecimiento del estatus legal de las mujeres y sus derechos, eliminación de desigualdades de género en el mercado laboral y mejorar la distribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

Es más que pertinente aclarar que los programas para mujeres ni desaparecieron ni disminuyeron sus recursos, la perspectiva de género es transversal en el gasto programático y, además, se atiende el objetivo 5 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”.

A esta lista:

Francisco Barrio, ex gobernador de Chihuahua del PAN

las mujeres son responsables por vestir minifaldas y por salir a altas horas de la noche

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial del PAN

El viejerío, a la cocina” eso sí, con todo respeto

Vicente Fox, ex presidente del PAN

Ustedes sabían, por ejemplo, que el 75 % de los hogares en México tiene una lavadora, y no de dos patas.

Enrique Peña Nieto, ex presidente del PRI

No soy la señora de la casa

súmanos: narcodiputadas, borregas, histéricas, abortistas, verduleras.