¿Qué es la 4T?

Por: Guillermo Luján Peña

¿Qué se supone que es la cuarta transformación del país?, ¿transformar a México en qué o para qué?, porque se supone, eso dice su creador, que van a acabar con los pobres, un país sin violencia, sin corrupción, casi casi como el paraíso soñado, pero lo que han hecho es todo lo contrario. Me explico:

Acabar con la pobreza repartiendo dinero a todo mundo, no sólo a los pobres, no va a acabar con la pobreza, sólo es un paliativo que no resuelve el problema y la prueba está en que en esta primera mitad del gobierno de ya sabes quién han aumentado los mexicanos en extrema pobreza en 4 millones más, en lugar de disminuir. Eran 10 millones de pobres y en tan sólo 3 años ¡¡aumentó en un 40%!!

Que ahora se lo quieren atribuir a la pandemia, a los neoliberales, que a Cristóbal Colón, la verdad es que la pobreza ha aumentado por las decisiones tan sin sentido, aunque en mi tierra se llaman de otra manera, que ha tomado este gobierno de la 4T, como son la cancelación del aeropuerto de la CDMX, para llevárselo a Santa Lucía, lugar inoperable, al que ya las autoridades de aeronáutica le han dicho que a ese aeropuerto no van a llegar las líneas aéreas internacionales. Perdimos más de 200 mil millones de pesos. Cancelación de inversiones muy grandes como la cervecería Constelations Brand, perdiendo 900 millones de dólares, la generación de empleos y espantar a los inversionistas al ver a un presidente tan autoritario que no respeta nada. La cancelación de inversiones de producción de energía eólica y solar, que son energías renovables y cero contaminantes. Las inversiones se siguen yendo. La creación de la noche a la mañana del gas butano “Bienestar”, para la CDMX, ha sido una verdadera burla, pero ha puesto contra la pared a las empresas que se dedican a eso y no podrán competir contra el gobierno que va a subsidiar el gas, aunque pierda mas millones Pemex y el gobierno. Y así podríamos enumerar todas las decisiones de este gobierno, que, en lugar de generar empleos, los ha ahuyentado.

La violencia está más desatada que nunca, tenemos más muertos por violencia que en el sexenio de Peña Nieto y de Calderón. La política de “Abrazos y no balazos” no ha funcionado en lo más mínimo, además, las visitas que ha hecho AMLO a la mamá del Chapo hasta Badiraguato, en Sinaloa, nos demuestran los acuerdos que tiene con ese cártel de la droga.

La corrupción está peor que nunca, ya ven que ha desaparecido infinidad de fondos, que nadie sabe nadie supo, nadie vio dónde quedaron los miles de millones y ahora que hemos tenido desgracias por fenómenos de la naturaleza, como desapareció el Fonden, que era precisamente para apoyar a las comunidades o estados y ahora tienen que ser a base de coperachas. En qué país tan habanero nos ha convertido.

La última: Nos quiere convertir en un país de asesinos, al aprobar la Suprema Corte de Justicia, por órdenes de ya sabes quién, que se autorice el aborto en todo el país. ¿Dónde quedó la soberanía de los estados, que se supone son libres y soberanos? Y lo más grave es que se autoriza matar a un ser indefenso, pero ya es un ser humano. Que la mujer es dueña de su cuerpo, es cierto, pero no es dueña del ser que vive dentro de ella y además el ser mas indefenso que hay. Muy grave el rumbo que le está dando a nuestro país, que pareciera que es de un solo hombre.

¿Esto es la 4T?