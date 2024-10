¿Qué es la ética empresarial y por qué es tan importante?

La ética empresarial es más importante que nunca. No solo para la imagen que una compañía proyecta hacia sus clientes y el público en general, sino también para atraer al mejor talento, aquellos profesionales que pueden llegar a aportar muchísimo valor al negocio. Las empresas ya no son simplemente el lugar al que los empleados van a trabajar, y la vida de estos no empieza a las seis, cuando salen de la oficina. Ahora, las compañías deben tener unos valores y el talento va a querer identificarse con ellos. Y es que el tipo de trabajador está cambiando, y cada vez son más los millennials que forman parte de las plantillas de cualquier organización y, para estos, cosas como la diversidad en el trabajo y la sostenibilidad son muy importantes.

La ética empresarial también determina cómo actúa una organización y qué decisiones toma, y esto puede llegar a afectar incluso a la legislación.

La ética empresarial es el grupo de valores y normas que surgen de la cultura de la empresa. Su objetivo es mejorar aspectos como el entorno y clima laboral, promover la igualdad, el respeto a los derechos, etc.

¿Cómo funciona la ética empresarial?

Veámoslo de otra manera; la ética empresarial son los límites que la empresa decide no cruzar. Las premisas que quiere seguir o los objetivos que quiere alcanzar. Por muy utópicos que estos sean, a nivel social y medioambiental.

Ventajas que tiene el contar con una buena ética empresarial

-Siempre se mantendrá dentro del límite legal

Guiarse por un buen código ético en la empresa también es una manera de asegurar que ningún derecho está vulnerado.

-Atraerá al talento humano más preparado

Puede que antes fueran las empresas las que escogieran a los empleados que querían que formasen parte de su plantilla…pero hoy, muchas veces, pasa exactamente lo contrario.

-Generará confianza entre los posibles clientes

Si tu negocio tiene más de un competidor, el cliente no solo buscará la satisfacción de su necesidad o la calidad del servicio.

-Resultará atractiva para inversores y accionistas

La buena ética empresarial muchas veces es sinónimo de futuro o, más que sinónimo, uno de los requisitos. Es por eso que siempre es algo interesante para encontrar a inversores o accionistas, y es más probable que estos inviertan dinero en este tipo de empresas.

-Mejorará la satisfacción de la plantilla

Si tus empleados sienten que están ayudando a una causa importante con sus esfuerzos, estarán más motivados. Esto hará que tu plantilla cuente con profesionales más dedicados y satisfechos, que mire por el bien de la empresa y el objetivo corporativo.

-Accederás a beneficios sociales

Para que sean cada vez más las empresas que desarrollen una política social con una buena ética empresarial, hay varios beneficios sociales que estas pueden disfrutar. Uno de ellos es, por ejemplo, el poder desgravar impuestos.

-Tu empresa será un modelo a seguir

El efecto dominó que las empresas con buena ética producen en las demás es muy grande. Pues de ese modo estas últimas se ven motivadas a ofrecer el mismo “valor añadido”.

