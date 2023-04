Qué estamos haciendo con la migración

Por: Lilia Aguilar Gil





Hace 8 años tuve la oportunidad de participar en un foro internacional que buscaba respuestas de por qué cada vez más mujeres y niñas de Centroamérica migraban hacia Estados Unidos. Recuerdo que me entrevisté con 3 mujeres, Laura, Hortensia e Isabel, las tres de El Salvador. De las tres su respuesta era la misma: sus vidas corrían peligro debido a la inseguridad y a pesar de las crisis que han sacudido a EU, ellas seguían creyendo en el sueño americano porque cualquier cosa es mejor que las condiciones de las que ella venían. La dinámica migratoria ha evolucionado, pero esencialmente se migra por esas mismas razones. ¿Y qué postura está tomando el mundo? La migración es un reto global que ningún país, ninguno, ni en Europa ni en América quiere resolver, la postura es entonces el abandono, como tantos otros problemas globales que involucran directamente los derechos humanos de las personas.

Lo que sucedió en Ciudad Juárez es consecuencia y reflejo de esta situación. Somos un territorio de paso hacia un destino final que provocó ideológicamente hablando la migración, y que hoy ya no sabe qué hacer, pero que claramente ha optado por el abandono, aunque el discurso sea otro, las acciones son las que hablan y aprovechándose de su posición, “tira línea” a la región, y aunque las autoridades nacionales busquen salidas y mejor trato a los millones de migrantes cruzan por nuestro territorio, jamás, jamás sin la ayuda y una estrategia distinta a la ejercitada por parte de los países receptores, podremos cambiar la dinámica, al contrario, hasta parece que nos jala a lo mismo.





La decisión de proceder penalmente contra Francisco Garduño, director del INM, por parte del FGR no traerá a la vida a los migrantes muertos en Ciudad Juárez, pero da aliento de que habrá justicia, “todas las acciones omisas fueron elementos constitutivos de delito”, dice de la FGR.

Es sumamente importante no dejar impune la tragedia de Ciudad Juárez. Hoy hay servidores públicos del INM responsables que tendrán que enfrentar cargos por sus acciones y omisiones. El proceso continúa y ahora corresponde a la FGR determinar las responsabilidad penal vinculada a los delitos de los funcionarios públicos y de la empresa de seguridad privada.

Sin embargo, sabemos que esta no será la última vez que pasen estas desgracias porque realmente no se están atacando de fondo las causas, pues éstas son sólo responsabilidad nacional sino internacional y reconozcámoslo, resolver la migración global no está en la agenda prioritaria de ningún gobierno, como todo lo que tiene que ver con derechos humanos: la pobreza, el hambre o la salud.

Las políticas públicas en cuanto a la migración no son y serán deficientes mientras no se trate el problema de raíz, ese mismo que obligó a Laura, Hortensia e Isabel a salir de El Salvador. Y no me refiero al tratamiento dictatorial que Nayib Bukele está dando a la seguridad en ese país centroamericano, el tipo se ha ido por la respuesta fácil, pasando por encima de todos, pero sin atacar el problema de raíz, porque a ese no hay empresario que le inyecte dinero porque no es “redituable”, porque no es un negocio.

Desde el ámbito nacional, toca dar justicia y hacer lo conducente para que esto no vuelva a suceder.