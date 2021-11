¿Qué hay de nuevo en la economía?

Repetidamente me preguntan. La decepcionante respuesta es la misma: no hay nada diferente, seguimos igual, en educación, salud, combate a la pobreza, inseguridad y la creación de empleos. En el tercer trimestre de 2021, la construcción estuvo -15.6 por ciento por debajo del nivel que se tenía en el primer semestre de 2018, así podremos estimar que la inversión estará -14 por ciento por debajo, en esa misma comparación.

Si a esto le sumamos que la minería continúa cayendo por la menor producción de petróleo, y el sector eléctrico, donde el gobierno quiere entremeterse, se cae ya que la generación de electricidad se ha venido abajo con la actual administración (-8 por ciento contra tercer trimestre de 2018), resulta que la mitad de la industria mexicana está en números rojos casi permanentes. Sin inversión y con el consumo cayendo, ¿de dónde esperan crecer al 4.3% en 2022, según lo estimado en la Ley de Ingresos? De acuerdo a las cifras del Inegi tenemos un crecimiento frente al trimestre anterior, sin embargo, al comparar con datos de 2018, antes de que empezaran las ocurrencias de la actual administración, seguimos hundidos.

En cuanto a las manufacturas las cosas no están mal, en lo general. Existen dos grupos en problemas, textil y calzado -15 por ciento contra el primer semestre de 2018. En transporte no nos ha ido tan mal. Esa misma industria, en Estados Unidos ha caído 35 por ciento contra noviembre pasado, mientras que en México la caída es de 16 por ciento. En cuanto a la industria eléctrica, el gobierno sigue obstinado en su versión de reforma que es una regresión inverosímil en la producción de la misma, no necesito resaltar su importancia en la producción industrial y su productividad, amén de ser un factor primordial en todos los aspectos de la vida moderna actual. Ni qué decir del daño al medio ambiente implícito en dicha reforma.

Pues ahora resulta que no sólo estaríamos rezagados en cuanto a la producción de energía con la preponderancia del uso de combustibles fósiles en detrimento de las nuevas y mejores técnicas de producción, como la fotovoltaica y la eólica, ahora resulta que el mundo ya está avanzando con un nuevo sistema de transmisión de la energía eléctrica, dejándonos rezagados todavía más en lo que respecta a esta industria fundamental. Esta es una tecnología ideada y desarrollada por Nikolai Telsa, el famoso inventor al que Alberto Einstein consideró el hombre más inteligente del siglo XX y que consiste en la distribución de energía eléctrica por el aire, sin necesidad de cableado, con una fracción del costo actual, lo que significaría grandes ahorros a las empresas y los hogares. Dispositivos electrónicos que carguen su energía de forma inalámbrica, menor inversión en infraestructura para las empresas dedicadas a la energía eléctrica, evitar cortes de energía, llegar a zonas rurales, islas. Podría poner en vuelo aviones sin necesidad de combustible. Actualmente lo están implementando en Oakland, California, donde transportan electricidad a 135 millas de distancia. Siento que estamos estancados a un siglo de la modernidad.





Economista y Maestro en Finanzas