Por: Francisco Santini

Cinco años después de un gobierno estatal que inició con grandes expectativas de la ciudadanía, hoy, al llegar al final, nos damos cuenta que estamos terminando uno de los gobiernos más mal administrados en la historia de Chihuahua. Un gobierno que no estableció un plan estratégico de trabajo, no tenía objetivos claros y menos plazos para ejecutarlos, con secretarias desarticuladas resultado de cuotas política; con un liderazgo autoritario, personal, con mucho conocimiento político, pero cero conocimiento administrativo, un liderazgo sin diálogo que nunca escuchó a los diferentes sectores de la sociedad civil, mucho menos al sector productivo… Y ahora pagamos el costo de no haberlo hecho.

Es importante saber quiénes fallamos y en qué fallamos para “que no nos vuelva a pasar”:

El Congreso del Estado sin duda tuvo gran responsabilidad en el quebranto a las finanzas que hoy tenemos por aprobarle al Ejecutivo presupuestos anuales deficitarios y créditos mal planeados, al no fiscalizar adecuadamente las finanzas del Estado y al seguir gastando como si los recursos fueran abundantes.

Los partidos políticos que eligieron estos candidatos hoy deberían estar pidiendo una disculpa a la ciudadanía por elegirlos sin experiencia, sin capacidad administrativa, sin capacidad para elegir y liderar un gabinete, y por incorporar por cuotas políticas a personas que no tienen las capacidades necesarias para desempeñar su puesto.

Los funcionarios públicos por incorporar a su gabinete conocidos poco competentes, por no realizar propuestas de valor, por no ser eficaces en sus responsabilidades y por no alzar la voz ante órdenes superiores que no benefician a la sociedad chihuahuense.

Los chihuahuenses, quienes prefirieron ser habitantes y no ciudadanos, a la sociedad civil organizada por no exigir que su gobierno cumpliera con las promesas establecidas y demandar las necesidades que tenemos los ciudadanos en temas de salud, educación, economía y seguridad.

Confiamos en que Chihuahua va a salir adelante ahora que el nuevo gobierno muestra un gabinete competente, con actitud y capacidad de cumplir con su responsabilidad en beneficio de los chihuahuenses.





Francisco Santini Ramos, ingeniero civil.

