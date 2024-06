¿Qué nos pasó?

Creo que ya todos sabemos, y debemos reconocerlo. Fue más que un fraude normal, fue lo que el PRI de antaño llegó a bautizar como el “fraude patriótico”, ahora, poblaciones con no más de treinta mil ciudadanos, con boletas de más de ciento cincuenta mil. Pero las cosas no son tan sencillas.





Hemos tenido, y todo indica que es una ofensiva de la izquierda manejada por malandros, que para vivir gratis quieren que más países y sobre todo el nuestro, adopten el marxismo-leninismo como forma de vida. Y si bien, la Claudia es mucho más comunista que Obrador, el todavía actual presidente ya nos desgració la educación, la medicina, la democracia y sigue tratando de desaparecernos a la clase media, muy al estilo de Mao de China con su revolución cultural. El objetivo: ser “más pobres”, tener menos gente estudiada y eso sí, tener solo un par de zapatos. Si estudiaste en Harvard “fuiste a aprender a robar”. La compañera de la Asociación de Editorialistas Heidy Segovia Luján todavía no me hace el inventario de todo lo que me he robado.





A muchos de los actuales jóvenes, les es más importante 3-4 mil pesos al mes sin trabajar que la democracia, o que el robo con el tren Maya, la refinería 2 bocas, o al aeropuerto llamado “chaifa” no es importante. Y no nos han informado sobre el gasto mexicano en el desarrollo del “Tren de Aragua” del grupo de narcos afines a Obrador y ahora de la Claudia. Por cierto, todavía nos faltan las denuncias por la mala calidad de los durmientes de concreto del tren Maya. No son pretensados. Estando ya en remodelación la antigua mansión de Fidel Castro en Cuba, para albergar a Obrador que ya daba por hecho que tendría que huir del país, cuánto nos ha costado a la fecha?





Para impulsar el marxismo en nuestro país, están engañando a jóvenes de diferentes estados

con el llamado “Congreso Fundacional de la Organización Comunista Revolucionaria” muy al estilo de Fidel Castro. La violencia, además de la narca, será su prioridad, para acabar con los burgueses, ahora “neoliberales”. Y las armas? De la Guardia Nacional y de Corea del Norte.





Yo insisto en ser informado sobre los resultados de la autorización a los rusos sobre las exploraciones petroleras en el Golfo de México. Así mismo, sobre lo que se anunció de la compra de aviones caza de quinta generación a los rusos “para defendernos”, y claro, de un portaviones chatarra, también ruso.





El impulso y avance marxista no nos dice que la tiranía viene de la ideología comunista, y los futuros dictadores no nos revelarán lo que sucede al estar bajo la bota cubana, venezolana o nicaragüense.