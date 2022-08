Por: Patricia Terrazas





Estas últimas semanas hemos visto comportamientos por demás desagradables, ¿Qué pasa con la clase política de nuestro país? ¿ Qué pasa con la clase política del mundo?





Hemos visto las imágenes de aquellos personajes dándose de golpes, quemando urnas, ofendiéndose, con listas o papelitos con el nombre de la instrucción de por quién se debe votar, hombres y mujeres dando de qué hablar, con el peso del influyentismo, faltando el respeto a las filas, faltando el respeto al orden.

Vemos la lucha por el poder al precio que sea, no importa golpear, ofender, quemar urnas, faltar al respeto, no importa con tal de llegar; llegar de forma ilegítima, con mentiras, con acarreos, con pagos, con corrupción.

Recuerdo esas pláticas de horas con mi querido padre, donde me contaba de las elecciones internas del viejo PRI, “se daban con todo”, esa era la lucha de poder de los sesenta, setenta; de ahí muchos de ellos migraron al PRD, algunos con la convicción de cambiar las cosas, de hacer limpieza profunda, ¡ah! pero no contaron con que muchos de los personajes sólo buscaban seguir tras del poder, al precio que fuera, pisoteando y atropellando. Cuando ven que logran mucho, pero que no es logro permanente porque en medio hay de todo: corrupción, robo, influyentismo, falta de respeto, falta de profesionalismo, de todo. Se va perdiendo todo y claro, hora de migrar… y se van a formar otro organismo, se van a Morena… Sí, claro, los mismos, los del viejo y corrupto PRI, los arribistas y convenencieros del PAN, y todo lo desechable del PRD, a corretear el poder, al precio que cueste, con mentiras, atropellos, corrupción, robo, cambian de color pero son los mismos personajes.

Aquí me detengo para decir que lo narrado en los párrafos anteriores son un reflejo de la falta de valores, amor propio, corrupción y vacíos.

No nada más se atropella con golpes, quema de urnas, polarización… también se atropella con mentiras y compra de medios, usando gente mediocre con hambre y falta de inteligencia, que se presta a todo por unos cuantos pesos, que se ha prestado a todo por unos cuantos pesos, se dice abogado (no sé si lo sea), se dice especialista en materia legislativa y legal (no me consta), se dice pobre, no me queda duda de que lo es, pero es en su gran pobreza intelectual y de valores.

No me consta quién lo compró, no me consta si se vendió, pero lo que sí tengo claro es que no tiene ni idea de lo que está haciendo.

No sé a quién le sirva esa denuncia de juicio político que hizo, pero sí se ve con mucha claridad a quién está exhibiendo, porque me queda claro que a quien menos le afecta es a Javier Corral Jurado, a él le siguen dando espacio para seguir en medios, para seguir en el imaginario de la gente y para seguir exponiendo la verdad y los argumentos que lo hicieron gobernador, seguramente ustedes que me hacen el favor de leerme tendrán su juicio de valor, ahí nada tengo que hacer yo, pero en lo que sí estaremos de acuerdo es que el exgobernador Corral sigue vigente y con estas declaraciones y “denuncias”, sólo le abren espacios para seguir promocionando el gobierno de muchos personajes que tuvimos la fortuna de llegar, con un enorme compromiso de terminar con la corrupción, de cuidar el dinero de los chihuahuenses, de mejorar las instituciones de gobierno, de aportar con gran transparencia nuestra preparación, nuestros talentos y nuestras capacidades.

Cierro mi columna agradeciendo a todos los que me leen, pero sobre todos aquellos que nos dan la oportunidad de seguir exhibiendo sus limitaciones para gobernar, para combatir la corrupción, su falta de preparación y sobre todo su poca inteligencia.