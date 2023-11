Yo me he preguntado muchas veces el por qué personas que saben y conocen las políticas de Obrador siguen santificando a dicha persona. Las que conozco, sus seguidore(a)s lo hacen por dos motivos. El principal es por dinero. Una de esas personas me comentó que era “para comprarse un “Nissan” nuevo cada año, otro más para “tener más lana”. Ninguno para combatir la corrupción o “por los pobres”. Muchos simplemente por envidia de aquellos que tienen más recursos, mejores trabajos, mejor auto…se trata de que los que tienen algo, ya no lo tengan y así que todos tengamos que depender de una dictadura.

Obrador apoya a los narcos, a los dictadores de los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, Rusia, China; a los terroristas de Hamás y los de países como Colombia, Chile, etc.

Recientemente recibí información que Obrador está en tratos con Rusia para unificar nuestro ejércitos con el de ellos. Así mismo, comprar un porta aviones chatarra, 24 aviones caza de quinta generación Mig 35, un submarino chatarra también, etc “para que nos podamos defender” ¿De los narcos? . También, y lo más grave, se ofrecen reconstruir Acapulco (el estado de Guerrero), surtir de alimentos y medicamentos a dicho estado. ¿Qué sigue? Para qué entregarle la nación a un país expansionista como Rusia? Lo que sigue es en realidad una “súper dictadura” nuestro país peligra muy en serio.

La pregunta es: ¿necesitamos todo eso? ¿Estamos bajo ataque? Sí, solo de los narcos y del mismo ejército que abusan de los ciudadanos. Claro nada es gratis todo será fiado. No tenemos una idea de lo que se aproxima. Obrador ya concesionó hace unos años las exploraciones de petróleo en el Golfo de México, a Rusia.

Nos salió muy “Republicana” la austeridad, “El titular de la Sedena aclaró que el presupuesto de la dependencia es de 87 mil 42 millones de pesos. El 79 por ciento de los recursos se invierte en pago de personal, 18 por ciento en gasto operativo para tareas de seguridad pública y el 3 por ciento en gasto de inversión. “No tuvimos la necesidad de pedir más recursos para cubrir nuestras necesidades, sino con el manejo de medidas de austeridad y del ejercicio adecuado del presupuesto, haciendo ahorros, haciendo modificaciones a lo que ya teníamos, hemos podido resolver las necesidades en el gasto de operación que se nos han presentado”, argumentó la Sedena.

Estamos ya sujetos a una invasión rusa. Obrador ha entregado a la nación. El mayor traidor de la historia.

Petro de Colombia y Obrador están furiosos porque Milei ganó en Argentina. Obrador se mete en la política de otras naciones y se queja porque nosotros opinamos sobre todos sus abusos y errores