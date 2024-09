¿Qué tal un Malbec chihuahuense?

La parra, como todo ser vivo, tiene su historia y su evolución, por ejemplo, a la Malbec que llegó a América proveniente de Francia, en 1854, se le han hecho algunos cambios para hacerla resistente a las plagas de este continente y así se volvió la reina del vino en Argentina.

También el terruño influirá en la evolución de una parra, por eso encontramos que un vino Malbec de Argentina sabe muy diferente a un Malbec de California y por supuesto a un Malbec de Chihuahua.





La variedad Malbec, como el tango, es representativa de Argentina, tiene 44,000 hectáreas sembradas. Dimensione usted, amable lector, lectora, y aficionado al vino, esa tierra sembrada de parras, contra las 50 hectáreas, aproximadamente, de Malbec, que tiene aquí nuestro estado de Chihuahua. Pero bueno, es una industria que apenas empieza y no tengo duda de que desarrollaremos algo igual o parecido. En lo que sí vamos a fallar es en tener un baile tan delicioso y sensual como el tango, que se baila en plena calle por todo el barrio de La Boca, y se imitan los enfrentamientos de los porteños por el amor de una mujer. Lo que más me gustó,cuando estuve por allà,fue las noches de tango y vino, y Volver, la canción de Gardel. Estados de Argentina como Córdoba y La Pampa, me parecieron muy idénticos a Chihuahua. Hasta pensé que si algún dia quería iniciar una nueva vida, ese sería el lugar ideal, pues fui bien recibida; sucede que son muy racistas y tienen a Mexico en gran estima, así que por ser mexicana y de ojos verdes, lindas personalidades me abrieron las puertas de sus casas y su corazón. Ahora, con los cambios políticos que están sucediendo estoy reconsiderando volver…y sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra…





Para florecer como los argentinos, en la cuestión vinícola, necesitamos que cambien las leyes, pues son mucho más caros los impuestos por producir nuestro propio vino mexicano, que exportarlo de allá. Sin embargo, en Chihuahua, somos apasionados con esta vocación, y aunque solo los empresarios muy bien plantados se pueden dar el lujo de desarrollar esta industria, se están elaborando unos malbecs complejos e interesantes.





El Malbec de Vinícola Diez González en Chihuahua, es de acidez armoniosa, con aromas de frutos negros maduros, además se siente un toque mineral a hierro, y por el sol tan fuerte de la desértica ciudad de Delicias, donde se cosecha la uva, sus taninos, aunque se perciben intensos, son aterciopelados. Puede usted maridar con las típicas carnes asadas de esta región ganadera un buen corte en un restaurante o un salmón noruego.





Así que este fin de semana disfrute un Malbec chihuahuense con un aroma primario a fruta oscura, a hierba del desierto, secundado por sabores lácteos, un aroma a pan por la levadura con la que se fermentó, y un sabor a tabaco, gracias a la duela de madera que le dimos largos 6 meses.