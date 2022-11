EL INE NO SE TOCA





Ejercer nuestro voto con absoluta libertad y que éste sea respetado para elegir a gobernantes y representantes es un derecho que nos ha costado a quienes luchamos por lograrlo, la historia puede repetirse cuando una sociedad no asume su responsabilidad y no coloca en su justa dimensión o desconoce las luchas que brindaron cientos de personas por que hoy tengamos procesos electorales democráticos en nuestro país.





Fue en 1990 cuando después de una gesta cívica heroica que acalambró al sistema en el poder en ese tiempo un PRI hegemónico que controlaba absolutamente todo desde el gobierno, que perduró por 70 años sin permitir que la oposición ocupara ningún espacio, que se le dio paso a una institución, un órgano autónomo denominado el IFE (Instituto Federal Electoral) para que organizara los procesos electorales, fueron algunos políticos al interior del grupo en el poder quienes tuvieron que dar paso a la democracia que exigían cientos, miles de voces a lo largo y ancho de país que cada día acumulaba mayor presión social, cada estado de la república tiene una historia que contar al respecto, desde Chihuahua se cimbró una movilización social que hoy casi nadie le da crédito, yo lo viví al lado de mis padres, quienes fueron incluso golpeados en diversos actos de resistencia civil sólo por exigir respeto al voto en 1986, así es que nadie me cuenta lo importante que se vuelve para una sociedad el mantener una democracia sólida como la que hoy tenemos en nuestro país a través del INE (Instituto Nacional Electoral) que garantiza elecciones transparentes y libres.

¿Qué tanto cuesta la libertad y la democracia para una sociedad? Para las personas, para cada uno de nosotros, qué valor le damos realmente cuando desconocemos cómo es vivir sin ello, hoy nuestro país atraviesa por un sismo ocasionado por un gobierno que sólo piensa en el control autoritario para lograr su objetivo, que es mantener el poder, así actúan hoy Morena y el presidente, que quieren disolver al INE y colocan cortinas de humo para distraer a la población, incluso no brindan la información certera, pretenden llevar al voto popular a los consejeros de un nuevo órgano cuando se requiere de un perfil técnico y no político para tal responsabilidad y argumentan que el INE carece de credibilidad como árbitro electoral cuando fue con este mecanismo que ellos mismos llegaron al poder.

No debemos escatimar para brindarle mayores elementos a nuestra democracia para que sea cada vez más sólida, que siga incrementado la certeza de elecciones democráticas y transparentes aunque la mayoría del pueblo se equivoque según del lado que se vea, lo importante es garantizar la libertad de ese pueblo que ha luchado desde la conquista por ser libre y ejercer sus derechos, no mermemos el futuro de las generaciones que vienen aunque desconozcan el origen de lo que hoy gozan, el avance democrático es de todos y todas, hoy que se visualiza la pretensión del autoritarismo toca a la sociedad en su conjunto poner un alto, alzar la voz, y exigir que el INE NO SE TOCA.

En próximos días se discutirá la iniciativa de ley sobre la reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador en la Cámara de los Diputados, los legisladores de Acción Nacional estamos listos para dar la batalla y no permitir que se modifique la Constitución con el propósito de eliminar al INE, sólo que hoy sí requerimos que los ciudadanos se manifiesten, que nos respalden, para que en conjunto logremos blindar lo que tanta lucha e incluso vidas ha costado. Nuestra democracia.





EL INE NO SE TOCA.





Ing.Rocío Reza Gallegos

Diputada federal

Redes sociales @soyrocioreza

Correo electrónico: rocioreza@gmail.com