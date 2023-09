¡Que todo lo demás se vaya al carajo!

Todo parece indicar así en el entorno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, van con todo y con toda la fuerza del presupuesto de la Federación a buscar refrendar la Presidencia de la República con su candidata Claudia Sheinbaum, lo demás, que se vaya al carajo.

Parece que el presidente AMLO entiende esa máxima de que toda acción que no esté orientada a mantener el poder entonces lo debilita, llevadas al extremo e impactadas en el mayor instrumento para hacer política, el presupuesto de egresos de la Federación para 2024.

El presupuesto de la Federación se desdobla en dos grandes rubros, los ingresos y los egresos. En la parte de los ingresos el gobierno federal trata de decirnos cómo es que obtendrá los ingresos que gastará después en el presupuesto de egresos.

Si observamos la parte de cómo se componen los ingresos proyectados en el paquete económico 2024, se tienen múltiples partidas, pero una de las más importantes, el ingreso por la venta de petróleo se observa una primera gran jugada, están estimando el precio del barril del petróleo en un precio de 56.7 dólares, esto por debajo del promedio de los últimos años (68.5 dólares en 2023). Esta jugada de subestimar el precio del barril les garantizará excedentes en ingresos de petróleo, cantidad de dinero que podrán manejar a discreción para fines electorales como mejor les convenga, Por otra parte, se proyectan ingresos menores a lo que se gastará, es decir será un presupuesto deficitario que tendrá que ser cubierto con deuda. Supongamos que se tratara de una familia, lo que nos dice el gobierno federal, es que los gastos proyectados no pueden ser solventados por los ingresos que se tienen en casa, por tanto, se debe recurrir a financiamiento externo para poder salir adelante. El gran problema es que esa deuda adquirida no generará más crecimiento, ni desarrollo productivo, ni está destinado a generar proyectos estratégicos en áreas fundamentales para el país, no, está destinado en su mayoría a subsidios con fines clientelares y electorales, programas de los cuales no se tiene clara su operación y ni digamos transparencia. Debe ser casualidad que justo se da esto el próximo año que es el proceso electoral. Así veamos algunos puntos relevantes en cuanto a la proyección del gasto.

En el presupuesto de egresos de la Federación se contempla el 70% del total del gasto para cinco dependencias: Bienestar (33.22% incremento contra 2023), Educación Pública (5.84% incremento contra 2023), Defensa Nacional (131.82% incremento contra 2023), Energía (291.04 % incremento contra 2023) y Entidades No Sectorizadas (734% incremento contra 2023). Las dependencias a las cuales se les recorta la mayor cantidad son: Turismo (98.65% menos que 2023) y Salud (53.57% menos que 2023).

Algún querido lector, podría exclamar, ¡excelente, mayores apoyos sociales! Bueno, eso tiene muchas aristas, como podemos ver en algunos sectores fundamentales y que son donde más duele a personas vulnerables es el sector salud. Está más que comprobado que la salud ha sido un tema crítico que no ha logrado resolver el gobierno federal, primero herrando de forma brutal con el desaparecido Insabi, por supuesto pasando por la falta de medicamentos para derechohabientes en el IMSS y sus críticas condiciones de operación, también recordando los últimos accidentes en sus instalaciones por falta de mantenimiento a las mismas.

De otros rubros como el campo, el sector agroalimentario, ni hablamos, y eso que el país se encuentra en una de sus peores sequías de los últimos años. Para las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman el 90% los negocios en nuestro país tuvieron un 60% de recorte en el presupuesto, de ellas tampoco hablemos, deben representar muy pocos votos.

De infraestructura también la 4T sigue quedando a deber, con recorte en el presupuesto a proyectos de infraestructura carretera, por eso los tramos federales se encuentran en condiciones deplorables con las consecuencias en seguridad para las personas que utilizan las carreteras federales. Eso sí, grandes partidas del presupuesto para obras magnánimas como la refinería Dos Bocas que sigue sin refinar un solo barril de petróleo y el Tren Maya, el cual sigue incrementando en cuanto a sobre costos.

En el seno de la 4T deben estar nerviosos por las recientes mediciones de opinión pública entre las futuras candidatas, por eso aplican la máxima de Maquiavelo; “El fin justifica los medios”- Y mientras tanto, que lo demás se vaya al carajo. Al tiempo.





Armando Garay es licenciado en Finanzas, maestro en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Chihuahua y Master en Programación Neurolingüística por el Instituto Mexicano de PNL y el San Jose Institute of PNL de California USA. Formado en la iniciativa privada, ha colaborado con empresas multinacionales. A la par he participado en política desde hace 20 años. Armando también colabora como editorialista con diversos medios de comunicación.

