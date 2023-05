Todo listo para las semifinales del torneo deportivo anual más importante del planeta, todo listo para conocer a los finalistas de la edición 22/23 de la UEFA Champions League. Rivalidades totalmente contrastantes en cuanto a tiempo, pues por un lado tenemos una rivalidad cuyo odio entre clubes data desde hace más de 100 años, y por el otro nos encontramos a un par de equipos que hasta hace unos años ni siquiera se volteaban a ver y que hoy son la representación perfecta de lo moderno vs lo histórico en el mundo del balompié.

Desde que el balón rodó por primera vez, el Derby della Madonnina ha tenido un lugar especial en el futbol en esa guerra por conquistar la mítica ciudad de Milán, pues es sin duda una de las rivalidades más históricas del planeta. 20 años atrás presenciamos la última fase knock-out europea entre este par de gigantes italianos (también en una semifinal), donde el resultado puede parecer incluso gracioso, ya que el equipo victorioso fue el Milan por criterio de gol de visitante en el global de 1-1. ¿Lo gracioso? juegan en el mismo estadio. Realidades parecidas en más de un aspecto en el tiempo presente; son los últimos dos campeones de la Serie A, son los últimos participantes de la Supercoppa Italiana (donde el Inter resultó victorioso 3-0), en liga Inter en el 4to puesto con 63 puntos y Milan en el 5to con 61 donde la batalla por ese último lugar de Champions sigue al rojo vivo. ¿La historia? también parecida, misma cantidad de ligas con 19 por bando, misma cantidad de Supercoppas Italianas con 7 por club, más copas para el Inter con un 8 vs 5 (que puede ser 9 vs 5 en unas semanas) pero más Champions para el Milan en un 7 vs 3 donde solo se ve superado por uno de los protagonistas del siguiente párrafo. El Derby della Madonnina retornando al lugar al que pertenece, lo más élite e imponente del futbol mundial.

Manchester City ha sido sin duda alguna uno de los mejores clubes del mundo en la última década, desde aquella inversión árabe ha dominado la que muy probablemente es la liga más complicada del Europa y desde la llegada de Pep Guardiola al banquillo, han dado ese salto de calidad. A esto le sumamos el logro del momento, pues hasta hace unos meses se veía casi imposible que alguien le arrebatara al Arsenal el liderato de la Premier League y hoy los citizens están en la cima de dicha liga. Sin embargo todo ese éxito reciente ha sido insuficiente año tras año para conseguir lo que más añoran: La orejona. Y si la mencionamos a ella tenemos que mencionar a aquel que la ha conquistado más que cualquiera en la historia y que resulta ser el rival del City en estos días. Hablemos del Real Madrid. El recién campeón de la Copa del Rey llega en un momento de irregularidad donde en liga se encuentra atascado en el segundo lugar y en cuanto a forma de juego y rendimiento actual el City se ve claramente superior. Entonces ¿Por qué podría ganar el Real Madrid? Porque es el Real Madrid. A estas alturas del torneo debe considerarse una imprudencia no considerar a los merengues como favoritos al título. Tan solo hay que voltear a ver a la temporada pasada, donde al minuto 90 el Madrid necesitaba dos goles para derrotar precisamente al ManCity y al minuto 91… ya había marcado ambos goles. El Real Madrid se sabe superior en esta rivalidad con un saldo de 2-1 en rondas KO y el City quiere revancha de la que ha sido la derrota más dolorosa de su historia.

Así que ¿Por qué amamos tanto el futbol? ¿Por qué amamos tanto la Champions? por semifinales… como estas.

Mario Ramírez / @LaFutboliza