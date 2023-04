La Champions League ha vuelto esta semana con los cuartos de final, donde solamente permanecen ocho clubes respirando, el sorteo se realizó desde hace unas cuantas semanas y las llaves quedaron de la siguiente manera:

En una llave están los encuentros del Real Madrid vs Chelsea, serie que se da por tercer año consecutivo, el saldo es de una victoria por club. Un Chelsea en plena crisis dentro de la Premier League donde ocupa el puesto #11 y un Real Madrid más bipolar que nunca, que golea al Barcelona en el Spotify pero que pierde en el Bernabéu vs Villarreal, sabiendo que esta es su competencia favorita y agregando que son los más recientes campeones de este que es el torneo anual más importante del mundo. Dentro de esta misma llave se encuentra la que, probablemente, es la serie más llamativa de las cuatro: Bayern Munich vs Manchester City. El gigante alemán líder de la Bundesliga después de la extraña y todavía sospechosa salida de Julian Nagelsmann como DT, enfrentando al que, si bien no es el actual líder de la Premier League, si es el dominante inglés de la actualidad sin ninguna duda, y que una vez más de la mano de Pep Guardiola intenta lo que nunca ha logrado y lo que tanto le obsesiona, levantar la orejona.

Y pasando a la otra llave vemos un hecho que no se daba desde la temporada 2005/2006, pues hace 17 años fue la última vez que tres clubes italianos llegaban hasta esta instancia. Por un lado una serie 100% italiana que enfrentará al Napoli, actual líder indiscutible de la Serie A y quizá el club que mejor juega al futbol hoy por hoy, contra el Milán, irregular durante el año pero el histórico segundo ganador máximo de esta copa, y que si bien aparentemente la distancia actual entre ambos es bastante, hace 10 días se enfrentaron en liga y el resultado sorprendió al mundo con la goleada de los Rossoneri en el Diego Maradona. Y por el otro lado veremos al Internazionale de Milano viajando una vez más a Portugal pero en esta ocasión ante Benfica. El Inter en medio de una pésima racha que incluso de momento lo ha dejado fuera de puestos de Champions y que viene de ser frenado en seco por Guillermo Ochoa en la Serie A y el Benfica que está muy cerca de coronarse campeón en la Primeira Liga.

La Champions League nos tiene acostumbrados a sus noches mágicas donde cualquier cosa puede pasar y podemos garantizar que esta edición no será la excepción. El camino hacia la gloria está trazado con rumbo a Estambul el 10 de junio, donde únicamente uno de estos ocho clubes podrá tocar, abrazar y besar a la única e inigualable… orejona.





Mario Ramírez / @LaFutboliza