Querido Antiamericanismo

El torneo Apertura 2023 ha llegado a su conclusión y finalmente quien levantó el ansiado trofeo fue nada más y nada menos que el líder general de la competencia, quien ya era el máximo ganador histórico de nuestra liga y que ahora amplía su ventaja. El Club América derrotó 3-0 a los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Azteca el domingo, un resultado que ha simple vista muestra una clara superioridad por parte de los azulcremas pero que en realidad fue un partido bastante cerrado que no se decidió hasta los tiempos extras debido a un par de errores infantiles de los universitarios y a un par de golazos americanistas después del primer gol.

Ser el más ganador del país tiene su recompensa, las águilas son el club con más afición de México, pero también tiene su precio, ser el más odiado. Este famoso odio conocido como “antiamericanismo” ya es cultura popular en nuestra nación, y trae como consecuencia ser demeritado y ser señalado de tramposo en cada gol, en cada victoria y en cada campeonato, con la excusa que se vea más alcanzable. Y hablando de cultura, el demeritar a los ganadores no es exclusivo del deporte en nuestro país, somos un pueblo que nos gusta poner pretextos, excusas y justificaciones para explicar nuestras derrotas, no aceptamos ser superados, no aceptamos que tenemos que trabajar más y mejor para lograr nuestras metas, no soportamos no ganar, no soportamos que el rival es mejor que nosotros. Si perdemos, es porque nos hicieron trampa, y dirá el antiamericanismo: Si el América es campeón, es porque hizo trampa.

También es necesario mencionar que esto no ha sido exclusivo del Club América a lo largo de la historia del futbol mexicano, lo mismo se decía del campeonísimo chivas en los 60s y de la dinastía azul en los 70s, simplemente que estos ataques fueron desapareciendo debido a que su poderío se fue desvaneciendo con el paso del tiempo, caso contrario al América que ha logrado mantenerse al menos competitivo desde las década de los 80s.

Pocos títulos han sido tan meritorios como la 14 del Club América, una temporada regular excelsa como líder general con 40 puntos, el que más partidos ganó, el que menos partidos perdió, el que más goles anotó, el que menos goles recibió y el que dominó en un mayor porcentaje esta final. Todo esto hablando del presente, y si revisamos la historia, se ve igual de definitiva, el club con más títulos de liga, con más títulos de copa, con más títulos de Concacaf, con más títulos totales, el que históricamente en nuestra liga ha hecho más puntos, ha anotado más goles, ha tenido más lideratos generales, ha clasificado a más liguillas, ha llegado a más finales, etcétera. Toda estadística presente e histórica es dominada por el actual campeón, y aun así existe gente que no conoce la palabra “vergüenza”.

Queridos antiamericanistas, se les recomienda tomar esta derrota con dignidad, no se den las típicas maromas para justificar su fracaso, acepten, dedíquense a alentar a su equipo y a mejorar su mentalidad. Ahora bien, si eso no es opción para ustedes, por supuesto que son bienvenidos en este festejo, ustedes son quienes le dan sabor a esta victoria, sus abucheos no alcanzan a escucharse con tanto grito de gloria, se camuflajean y solo hacen que este festejo sea más ruidoso. Querido antiamericanista, llegó la 14 que tanto temías, Querido antiamericanista… América es Campeón.

Mario Ramírez / @LaFutboliza