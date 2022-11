¿Quién da el primer paso a verdaderamente cambiar?

Por: Luis Carlos Ramírez

La legalidad tiene, según lo he entendido a la fecha, sólo la dicotomía de culpable o inocente. Con sus “asegunes” del grado o gravedad del delito dadas las circunstancias.

Hoy somos testigos de delitos de manera cotidiana, y cada vez parece que nos vamos haciendo más y más indolentes. Aclarando, la palabra indica por definición pereza o apatía por algo, pero por su escrito, suena como que “no duele”, que cada vez nos hace menos mella. Como en los últimos años, ver delitos graves en medios de comunicación, se va volviendo menos impactante, o somos cada vez más capaces de ver cosas que antes no podíamos soportar.

Ahora los probables delitos van siendo descarados, comunes, públicos, y para cerrar con broche de oro, ahora hasta anunciados, como el decir que se llevará gente a una manifestación, con gastos varios, dinero del erario público (de todos los mexicanos, pagados en impuestos y pretendidos a darnos una mejor calidad de vida, trabajo, seguridad, medicinas, etc.), y son empleados en un asunto que por supuesto, no es parte del presupuesto de egresos, no es prioridad nacional, no genera bienestar al grueso de la población, pero es un manjar, el alimento de los dioses para el ego macuspano.

El mal uso, desvío, ocultamiento o encubrimiento de gastos indebidos, ¡SON DELITOS!

¿Y cómo actuamos, cómo reaccionamos, qué hacemos o debemos hacer?

Hoy en día veo cómo nuestra sociedad apenas empezamos a desencadenar la reacción a lo que vemos como un abismo a dónde camina el país. Lo que este domingo sucedió, lo desfachatado de la manipulación y la impunidad de lo perseguible, no se toca, al menos espero tengamos los medios capaces de desarrollar la denuncia, pongamos el caso a considerar y se tenga justicia certera, que tengan a bien no dejar lo incorrecto intocable.

Queremos jóvenes responsables, innovadores, respetuosos de las instituciones y las reglas, hombres y mujeres de bien que vean por mejorar nuestro país, y entonces… ¿Quién dará el primer paso?, ¿los menos jóvenes que hemos visto esto en otros tiempos, y que vemos ahora el patrón de corte idéntico y acrecentado de lo que nos causó tanto daño por tantos años? ¿O los jóvenes?, en quienes todos tenemos grandes esperanzas, aunque como sucede generacionalmente, los criticamos, pero como proceso natural, sin que tenga necesariamente que ser un asunto de quiebre.

Lo importante es que seamos todos, que la decisión y los intereses se alineen, que veamos más allá de nuestro interés individual, que tengamos la conciencia de grupo, entendamos que mantener la colectividad nos dará el gran resultado, pero ahora seamos también valientes y veamos porque la justicia sea efectiva, demostremos que nadie por encima de la ley; que no hay circunstancias ilegales que mitiguen la severidad de la posible falta incurrida. Hay que ponerle los puntos a las i, y seguir caminando juntos, jóvenes y no tan jóvenes, somos igual de responsables y seremos igualmente libres en nuestro pensamiento y actuar.

Ayudemos a las nuevas generaciones a desarrollar convicciones propias, no dependientes de manipulaciones, de dádivas y/o coerción. Y también, busquemos y elijamos a los funcionarios con mejor criterio, menos tripa y más cabeza y visión de futuro. Ya ven que la analogía con el futbol es tristemente alineada, nos dan decepciones, nos hablan de esperanzas, se esfuerzan en hacérnoslo creer con dádivas y palabrería, y terminamos viendo las mismas tristezas, con pequeños destellos, pero el fondo perdido.

Conciencia, análisis, visión y valentía podría poner como necesidades de futuro (pueden haber 100 más), pero por espacio me limito. CREAMOS MÁS EN MÉXICO QUE EN FALSOS ÍDOLOS.





Maestro en Administración de Negocios. Expresidente de Index Chihuahua