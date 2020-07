¿Quién protege a los consumidores en México?

La pandemia global del coronavirus ha hecho que las reglas preestablecidas en materia de adquisición de bienes y servicios haya cambiado para siempre. Son los usuarios una vez más, los más perjudicados ante graves faltas por parte de empresas, que en muchos casos, ya carecían de regulaciones claras previamente al desastre médico mencionado. Es a partir de ello, cuando el Estado tiene la obligación de intervenir en favor del pueblo al que representa y para el que se constituye como legítimo representante, por que si bien "el mercado se regula solo", tal como nos han enseñado, los consumidores deben de tener un Defensor, que por orden y expreso deber, vele por sus derechos. Ya se que pensarás que ya existe PROFECO, pero en el caso que planteo a continuación no ha dado respuestas positivas.

Las aerolíneas son, sin lugar a dudas, una de las ramas empresariales menos reguladas en América Latina. La pandemia de COVID ha hecho destrozos en la economía de estas empresas, pero se entiende que, como todo rubro, hay riesgos en inversión y desarrollo corporativo que no tiene por qué solucionar el cliente con su dinero y sin nada a cambio. Desde el mes de marzo, fueron varias las rutas aéreas suspendidas y canceladas por parte de los prestadores, incluso antes de que haya regulación oficial al respecto. Es que, vale recordar que no hay una ley oficial que obligará a cerrar los cielos mexicanos, por lo que las decisiones de suprimir rutas, es una decisión meramente comercial por parte de las empresas, dejando así en tierra y sin cumplir sus compromisos contractuales ya abonados por parte de los consumidores.

En la disputa de poder, el simple ciudadano es quien no tiene fuerza de reclamo y por ende es donde el Estado debe intervenir, más en el caso del Gobierno de López Obrador, que ha sido claro en que las empresas deberán enfrentar por sí mismas las consecuencias de esta situación. Sin embargo, las aerolíneas no han hecho ni un solo reembolso de dinero a los usuarios por los viajes no realizados. Algo exigido por el Gobierno de Estados Unidos a las empresas en ese país o sumamente regulado y que también ha avanzado en esa línea en la Unión Europea.

Ahora bien, IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, dijo que el sector está falto de liquidez, con una crisis nunca vista y que es imposible que afronten el reintegro en efectivo de los pasajes no utilizados. ¿Pero quién piensa en los miles de pasajeros varados o que tuvieron que gastar dinero para llegar por otra vía?. Entiendo que los Gobiernos no quieren que las empresas quiebren y generen desempleo, ayudas de dinero a causa de ello, malestar social, etc. ¿Pero si se busca una solución intermedia? La emisión de vales por el total del dinero pagado es una opción, de hecho, algunas aerolíneas lo han llevado a cabo, pero las condiciones, una vez más vuelven a ser injustas para el consumidor: los voucher tienen una vigencia de sólo 90 a 180 días, poniendo la obligación de viajar en el corto plazo para no perderlo todo, pagando diferencia de tarifas o reemisión de boletos, no permitiendo cambiar de nombre o de ruta, a sabiendas que en varios casos se trataban de vacaciones, por ende, tal vez ya no se dispone de días, ya no se quiere o puede ir al mismo destino o hasta la realidad cambió y ya no se tiene trabajo, como al momento de comprar el pasaje.

Entonces, una solución intermedia y justa. ¿Voucher?, si, pero por un año desde la fecha original del viaje cancelado y por el total del dinero que le dimos a la aerolínea para su liquidez y por el que no recibimos nada a cambio. Que ese voucher pueda usarse directamente para comprar cualquier vuelo o servicio adicional y se descuente al final de la transacción y no sea necesario llamar al call center o nada por el estilo, que sea a cuenta para una operación nueva, con los nombres y destinos de quien ahora tendrá ese dinero a favor, quiera. Y por último, regular que las aerolíneas siguen vendiendo pasajes para rutas en las que no están volando, por lo que ya roza la estafa al público consumidor, por que no prestarán el servicio, no devolverán el dinero, ni darán alternativas beneficiosas para ambos.





Matías San Hilario