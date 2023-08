¿Quién quiere un Bukele?

Nayib Bukele es el actual presidente de la república de El Salvador. Un presidente que se ha posicionado internacionalmente por las polémicas decisiones que ha tomado durante su gobierno. Algunas de ellas son: Comprar Bitcoins como medida de reserva de dinero, reestructurar la organización política del país reduciendo drásticamente el número de municipios que había en El Salvador pasando de 262 a 44 municipios, etc. Algunas de estas decisiones han sido buenas y otras muy malas, pero hay una que ha causado mucha expectativa e incluso gente que idolatró a Bukele por hacerla que fue apresar a los miembros de las pandillas salvadoreñas en una cárcel recién construida que es la más grande del mundo. Pero no sólo eso, el propio presidente exhibió el trato que se les da a los reos e hizo amenazas públicas de dejarlos sin comer, mientras no bajara la delincuencia. Es importante poner en perspectiva que ese país tiene solamente 6 millones de habitantes, como dos veces Z.M. de Monterrey.

Esto lo quisieran ver muchas personas aquí en México con el narcotráfico y los miembros de la delincuencia organizada. Un real combate a la delincuencia y cárceles que funcionen como debe de ser. La aplicación de la justicia contra el que obra mal debería ser la norma, no los abrazos. Y justo gracias a esta narrativa del combate a la seguridad de la 4T es que muchas personas admiran y desean un Bukele en México, pero cuidado, esto trae también muchas cosas negativas.

Cuando Nayib tomó esta decisión, lo hizo unilateralmente. No escuchó a su Congreso ni a la oposición a su partido político. Muchos podrán decir que esto fue parte del éxito de la estrategia, pero el problema fue que el presidente se dio cuenta que podía hacer lo que él quería, dejando de lado la democracia y la división de poderes. Al grado que removió a la suprema corte y logró que los otros dos poderes estuvieran a su servicio para poder hacer “grandes” cambios en el país. Se escucha muy bonito para las personas que buscan una mano dura contra los problemas actuales del país, pero lo más feo vino después.

El Salvador era una república donde la democracia tenía el principio de no reelección presidencial. Esto es muy importante para mantener un equilibrio en el poder y una oportunidad para que el pueblo decida su futuro, pero Nayib Bukele modificó la constitución para poder reelegirse. Hoy el presidente está inscrito como precandidato a las próximas elecciones presidenciales. Esto es una señal muy grave porque, éstos sí, fueron los primeros pasos de Venezuela con Chavez. Un dictador es igual de malo, sea de izquierda o de derecha. En este caso de derecha pero con los mismos riesgos de socavar la democracia.





¿Qué consideras que es mejor? ¿Vale la pena “acabar” con problemas a costa de la democracia? Esto es algo que todas las personas debemos siempre sopesar y poner en la balanza. Porque puede que nos guste un dirigente unos años pero luego que el poder lo transforme en otra cosa o también puede que llegue otro que no te guste y permanezca gobernando. Vale más ir poco a poco pero con paso y mano firme.