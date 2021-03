Racismo: un tema antiguo que sigue de moda

Por: Leslie Aimé Oaxaca Holguín

Cuando escuchamos la palabra ‘racismo’ es común pensar en la ideología de la superioridad de “raza”, por ejemplo, Estados Unidos con países latinoamericanos o ‘pieles de distintos colores’, sin embargo, no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de la gravedad del problema ya que existe dentro del país.

Malinchismo, una palabra adaptada por los propios mexicanos para referirse a otros mexicanos, como una muestra de apego al extranjero y desapego a nuestros congéneres.

Es muy obvio el problema, pues lo vemos evidenciado ya que no es algo nuevo, proviene desde la llegada de los españoles, pues desde ese momento el racismo quedó muy marcado. Las diferencias sociales y físicas eran obvias, aunque en pleno 2021 (hace ya más de 500 años de eso) sigue habiendo ese racismo que no deja que el país avance.

Claro, no todos somos racistas y no todos nos vemos influenciados por la vida extranjera o la idea de sentirse superiores, más es algo que como mexicanos tenemos que seguir esforzándonos por combatir, un ejemplo muy claro es Yalitza Aparicio, la actriz mexicana que mediante las redes sociales no se le dio el apoyo que esperaba, solo porque la gente (también mexicana) la consideraba “inferior” al ser de descendencia Mixteca, algo que no tiene nada que ver con todo lo que ha logrado, pues se ha juzgado a las personas por algo que no debería darnos importancia pues todo somos iguales, mismo país y por ende mismas raíces.

Al convivir distintas culturas, distintos grupos indígenas, se puede promover más el racismo, es algo bastante influenciable, pues mucho tiene que ver con nuestra crianza, aunque sea de manera indirecta por los estereotipos con los que muchos crecimos, se veían en las películas, programas de televisión o caricaturas. También podemos notar esa influencia en la actualidad por las redes sociales pues es muy fácil difundir información, aunque sea negativa, puede volverse viral una idea, aunque sea para perjudicar a otros.

Nosotros podemos ayudar, cuando nos damos cuenta que otras personas son iguales a nosotros, cuando apoyamos, aunque sean desconocidos, estamos haciendo algo, que es lo importante. Si no hacemos nada estamos siendo parte del problema.

Aunque aquí en México no está tan marcado el racismo como en otros lugares, pero sigue existiendo y de una manera bastante fuerte, aunque una minoría progrese, estudie o se capacite, lamentablemente muchas personas solo siguen viendo que es de una determinada minoría.

Cuando dejamos a un lado los prejuicios nos damos cuenta que gran parte se basaban en una idea falsa, terminamos siendo personas conviviendo con más personas de las que podemos aprender mucho. La empatía incluso puede ayudar a examinarnos y darnos cuenta que las diferencias entre nosotros son lo que nos vuelve únicos y excepcionales. Si todos fuéramos iguales no existiría la variedad, llegaría incluso a ser aburrido y es bueno recordar que esa diversidad es lo que hace que nuestro país sobresalga.