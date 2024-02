Ramón Reyes García: Chihuahua rumbo a la urbanización (1968-1971) | Primera parte

Por: Oscar A. Viramontes Olivas

La ciudad de Chihuahua a partir de finales de los años cuarenta, empezó a tener un importante crecimiento que detonó en su desarrollo económico, educativo, político y social, cuando se comenzó con la construcción de la Ciudad Deportiva, la Universidad de Chihuahua, el Tecnológico de Chihuahua, la canalización del río Chuvíscar, la edificación de la nueva estación de ferrocarriles en lo que ahora es la avenida División del Norte.

Ante todo este crecimiento, pasarían varias administraciones federales, estatales y municipales como la de los presidentes Miguel Alemán Valdés (1946-1952), Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970); los gobernadores Alfredo Chávez (1940-1944), Fernando Foglio Miramontes (1944-1950), Óscar Soto Máynez (1950-1955), Jesús Lozoya Solís (1955-1956) y Teófilo Borunda (1956-1962); Alberto De la Peña Borja (1944-1947), Manuel Bernardo Aguirre (1947-1950), Crisóforo Caballero (1950), Elfego Piñón Córdova (1950), Pablo Amaya (1951), Salvador Campos (1952-1955), don Carlos Stege (1956), Esteban Uranga (1956-1957), Jesús Arellano (1957-1959), Jesús Olmos Moreno (1959-1962) y, quienes vivieron de alguna forma esa época de inicio del desarrollo de nuestra ciudad que años atrás de los cuarentas, se encontraba prácticamente aletargada.

C. Ramón Reyes García, quien fuera Presidente Municipal en el periodo 1968 a 1971.

Por ello, Crónicas Urbanas, inicia una serie de investigaciones relacionadas con el desarrollo que se dio en las administraciones del gobernador Oscar Flores Sánchez (1968-1974) y el alcalde Ramón Reyes García (1968-1971), donde se impulsó la urbanización de la ciudad, contribuyendo al desarrollo que ya venía experimentando la capital. Las obras llevadas a cabo, fueron para muchos, necesarias porque nuestra ciudad necesitaba despegar a los nuevos tiempos y para otros, representó la destrucción de muchas construcciones que consideradas históricas y que se podrían haber sido rescatadas y conservadas dentro del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua.

Era un jueves de principios del mes de octubre de 1968, cuando rendía protesta Ramón Reyes García como presidente municipal, ante un importante número de invitados. El nuevo edil, rendiría protesta para ocupar tan digno cargo; el lugar, el paraninfo de la Universidad de Chihuahua, había sido declarado recinto oficial para llevarse a cabo este tan trascendental evento en la vida política de nuestra entidad. Estaban presentes un importante número de funcionarios del gobierno del estado y de la presidencia municipal que concluían sus funciones, además de funcionarios federales, diputados locales, al igual que los nuevos funcionarios que ocuparían las áreas estratégicas dentro de la más reciente administración.

Ya con la bendición de las leyes, se oficializaba como alcalde de la capital del estado de Chihuahua, Ramón Reyes García y con la mirada fija a la multitud que se había congregado en el recinto universitario, observaba al horizonte y sabía que su tarea no iba a ser fácil, ya que la ciudad que había heredado tenía muchas carencias de servicios y de urbanización, lo que obligaba a poner todos sus esfuerzos para abatir los rezagos durante en el periodo de su gestión que sería de 1968 a 1971. En el pódium, Reyes García, ofrecía su primer mensaje con estas palabras: “Hoy iniciamos el cumplimiento de las responsabilidades que la voluntad popular nos impuso para ejercer la dirección del Ayuntamiento de Chihuahua durante el próximo periodo constitucional. Ocurrimos a esta tarea con la firme convicción de servir con eficacia a los habitantes del municipio y responder con dignidad a la confianza de todos los individuos e instituciones públicas que animaron nuestras candidaturas y que seguramente fortalecerán con su orientación la buena marcha de la administración municipal.

“En el cumplimiento de nuestros deberes, no eludiremos de manera alguna la delicada responsabilidad personal que nos compromete y que nos estimula, pero reiteramos para la mejor solución de los problemas que afrontemos, la necesidad de contar con el concurso de las autoridades y el pueblo de Chihuahua, porque sólo con su decidido apoyo, es posible darle vigor a nuestro programa de trabajo. Por lo que respecta a las autoridades, quiero subrayar que, en la sucesión de las actividades preparatorias a esta toma de gobierno, ha estado presente con singular interés y con responsable generosidad, la gestión y ayuda del hombre que hoy representa la unidad y esperanza de todos los chihuahuenses, el licenciado Oscar Flores Sánchez, gobernado del estado de Chihuahua.

Imagen aérea de la ciudad de Chihuahua en 1956, donde se aprecia la deficiente urbanización que tenía nuestra ciudad de Chihuahua.

“Por lo que respecta a los diversos sectores que integran la vida económica y social de nuestra ciudad, no dudo de su participación decidida y oportuna; a esta colaboración, daremos respuesta con una administración que resista la vigilancia permanente de la ciudad y que exprese con medida cabal, el entendimiento y apoyo a las directrices del gobierno del estado, para el conocimiento de los problemas actuales, y para la debida calificación de todo tipo de necesidades y posibilidades económicas y de servicios; contamos con el auxilio de informantes más oportunos que nos han proporcionado la administración que hoy termina su mandato. Lo anterior, garantiza la mejor fórmula de continuidad y superación de las tareas generales del municipio” de esta manera, el nuevo alcalde expresaba parte de su menaje a todos los capitalinos y del compromiso que tenía encima, ya que, los retos eran enormes, pues nuestra ciudad que carecía de muchos servicios.

Uno de los problemas más apremiantes en la ciudad, era la falta de agua y su distribución, asunto añejo que se presentaba desde que se fundó nuestra ciudad en 1709 como san Francisco de Cuellar y aún cuando se tenía garantizado el abasto en lo que restaba de 1968, que, según cálculos de las autoridades, tanto estatales, como municipales, 1969 sería un año bueno en cuanto al agua disponible para la ciudad. Sin embargo, el alcalde Ramón Reyes, sabía que no sería suficiente el no hacer nada para los años venideros y fue así que, se anunciaba para ese mismo mes de octubre de 1968, que se tomarían acciones que garantizarían el suministro del vital líquido para los barrios altos, pues aún y cuando ya estaban en operación algunos trabajos de exploración y perforación de pozos en la zona de los “Ojos del Chuvíscar” de los cuales, no estarían concluidos para el siguiente verano.

Sin duda era uno de esos asuntos espinosos que se tenían que atacar, ya que tiempo atrás, algunos sectores de la ciudad se habían quedando sin suministro, lo que, empezaba a originar crisis. Se hablaba de llevar y entregar tubería necesaria para las diferentes colonias que, junto con la cooperación de los vecinos y autoridades, se procedería a instalarlas, lo anterior, estaría enmarcado con el apoyo de las autoridades estatales en el caso del gobernador Oscar Flores Sánchez y las federales, a través del ingeniero Carlos Carbajal Zarazúa de la gerencia local de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Dentro de la problemática hidráulica que también estaba causando impactos sobre la salud en la ciudad de Chihuahua, era la red de drenaje que ocasionaba una fuerte contaminación, debido al estancamiento de aguas negras en el túnel que conectaba en aquel entonces a los barrios del Santo Niño y la Industrial y que, en tiempos de lluvias, se complicaba aún más la situación. En este sentido, el edil tenía entre sus manos comenzar de inmediato con la ejecución de las obras de saneamiento de la zona. Así mismo, se planteaba la posibilidad de embovedar el túnel para construir un camino o en su caso, una calle que tuviera como propósito integrar a los dos sectores a la “civilización”. Así mismo, se estudiaba en el proyecto integral, atacar el asunto de la insalubridad que, en el sector de la avenida Cuauhtémoc, muy cerca del parque Infantil a la altura de donde hoy es la estación de radio Lobo, y en el tramo de la Mirador y Cuauhtémoc, así como en el mismo parque, ya que en tiempos de lluvias se tenían inundaciones debido a que el arroyo de la Canoa, hoy boulevard Díaz Ordaz, baja por la 20 de Abajo, al igual que otras zonas que representaban un calvario en tiempos de lluvia, como eran los márgenes del canal del Chuviscar con el fin de desalojar las aguas que en muchos de los casos causaban estragos.

Otro asunto puesto sobre la mesa, era lo relativo con el alumbrado público y decía Ramón Reyes: “¡Es urgente atenderlo!”, ya que, al inicio de su mandato, la ciudad tenía un déficit de 1,500 lámparas que no se encontraban funcionando por falta de focos, balastros y a ciertas acciones de vandalismo. Fue así que, la orden desde el primer día, era empezar a instalar los faltantes de luz mercurial en las plazas de Armas, Merino, Hidalgo, 25 de Marzo y parque Lerdo que eran muy antiguas y deficientes. Otros sectores que serían beneficiados con estas acciones, fueron: la calle Escudero, desde la avenida Universidad hasta la Colón, brincando hacia la avenida Hidalgo en el barrio de la Industrial y finalmente, se conectaría con la calzada Morelos. Ante estas estrategias, la presidencia municipal, atacaría un serio problema por la falta de alumbrado que tenía en tinieblas a un sector muy importante de la ciudad que, generaban serios problemas para los tSalgo ranseúntes y habitantes del sector.

