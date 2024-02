Ramón Reyes García: comienza la urbanización de Chihuahua (Segunda Parte)

La actividad de urbanización emprendida por don Ramón Reyes García, iniciaba con pasos firmes, la ciudad empezaría a experimentar un desarrollo importante en todos los sectores de la capital, pues lo prometido en campaña estaba dando resultados, ya que, los beneficios se extenderían en zonas donde por tradición, habían estado abandonadas de las manos de las administraciones pasadas Sin duda, lo encontrado por el nuevo edil, reflejaba el descuido que había sido objeto la población, por parte del antecesor de Reyes, el licenciado Ramiro Valles Ortega que, según se percibía, existían notorias deficiencias.

Otro asunto bien peliagudo que tenía el alcalde a cuestas, era el pésimo estado del pavimento, ya que las lluvias que se había registrado en 1968, habían amolado la capa asfáltica que, de por sí, siempre la colocaban de mala calidad y cualquier ventisca húmeda lo empezaba a deteriorar. Pero ante las malas acciones del pasado, se tenía que dar respuestas en el presente. Pobres conductores de camiones urbanos y automovilistas que, al transitar por las calles de Chihuahua, en tan poco tiempo sus vehículos se transformaban en sonajas andando, por lo que el programa de pavimentación y repavimentación tenía que ser agresivo. Fue así que se eligieron de manera urgente, algunas calles y avenidas para su rehabilitación, entre las que se encontraban: la Aldama, desde la 14ª hasta la Pacheco; la Juárez, de la Independencia a la Ocampo; la Libertad, de la 14ª a la 19ª; Niños Héroes, desde la Independencia a la Ocampo; Paseo Bolívar, en toda su extensión; de la 1º de Mayo a la J. Morón, llegando a la avenida Zarco; Ocampo, desde la Gómez Farías hasta la Niños Héroes; la Venustiano Carraza, desde la 20 de Noviembre a la Juárez.

Chihuahua una gran metrópoli que necesitaba ser urbanizada y trasformada para estar a la altura de otras ciudades en el país / Foto: APCUCh

No había marcha atrás y la urbanización de Chihuahua estaba avanzando a pasos agigantados y el alcalde, don Ramón Reyes García, ya estaba en condiciones de no detener las obras que había comenzado. Uno de los proyectos iniciales a parte de los que, ya se habían mencionado en la anterior crónica, era la rehabilitación del parque Infantil, uno de los lugares más antiguos de la ciudad del Chihuahua que, se había construido en la mitad de los años veinte del Siglo XX, y consistía en la adaptación y planificación del mismo, para satisfacer las necesidades de un verdadero parque para la niñez, es decir, que esta zona, tuviera la característica de solar y esparcimiento, al igual que una importante ejecución de obras públicas que se habían planeado, basadas en las peticiones de los ciudadanos cuando Reyes García estaba en campaña y que, llevadas a la mesa, serían las acciones de los próximos tres años a partir de finales del año 1968. Uno de los rubros que se consideraron como proyecto de trabajo en el ayuntamiento, era el tema de la seguridad pública, pues las necesidades de vigilancia y seguridad eran una preocupación constante por parte de las autoridades, y el mismo alcalde, en una entrevista hecha por El Heraldo de Chihuahua, comentaba: “Nosotros en particular, informamos a la ciudadanía que el cuerpo de policía será reorganizado totalmente, ya que emplearemos elementos con una preparación adecuada y obligáremos a un entrenamiento continuo para que en su delicada función, se encuentren en capacitación permanente…Toda la policía será debidamente uniformada y provista de armas de un solo calibre; nos es grato informar que como providencias inmediatas para el cumplimiento integral de este servicio, hemos adquirido 38 nuevas unidades para el servicio de radio patrullas, todas ellas debidamente equipadas, así mismo, a estos esfuerzos que estamos haciendo en la organización de la vigilancia y la seguridad pública, pedimos también el respeto a nuestro cuerpo de seguridad pública para que desempeñen sus labores en servicio de la ciudadanía”

Durante la administración de don Ramón Reyes García, se apoyó mucho para el mejoramiento de la policía municipal, no solo con infraestructura, sino además el la capacitación de sus elementos / Foto: APCUCh





Otra deficiencia que se tenía en aquellos tiempos era, el servicio de recolección de basura, aún y cuando se consideraba a la ciudad de Chihuahua como una de las más limpias, era también prioritario que el ayuntamiento tomara cartas en el asunto, ya que, la limpieza se consideraba como un asunto de “civilización” y cultura de la comunidad, y en este sentido, las autoridades empezarían a invertir importantes partidas para la adquisición de equipo entre las que se encontraban unidades recolectoras de basura, ya que, el ayuntamiento anterior, había dejado puras chatarras. Los vehículos sumaban 16 camiones de recolección de basura y seis barredoras. La misma alcaldía habría de empezar también una campaña muy importante para que la ciudadanía pusiera su parte, pues existía poca cultura para el manejo de la misma, ya que muchas personas, la tiraban en arroyos, y cuando había fuertes avenidas en tiempo de lluvias, la costumbre de algunos ciudadanos era, sacar sus botes y depositar sus desechos en los corrientes caudalosas que se hacían en las calles en tiempo de tempestades, por lo que generaba que los drenajes pluviales que estaban demasiado deficientes, se taparan y originaran que las aguas negras, brotaran con todo, y sus productos como si fueran manantiales que explotaban del subsuelo.