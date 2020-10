Reaccionarios, Ultraconservadores y la Nueva Cristiada

“Una andanada caótica,

de la Reacción, va en progreso;

contra AMLO, atentan obsesos;

en una entropía psicótica –desorden de locos-”.





Ya para nadie es noticia que muchos de los grandes empresarios, los prianistas reaccionarios, la prensa rentista, los intelectuales asalariados y el clero católico –o Nueva Cristiada- conforman un grupo golpista y desordenado contra AMLO y su gobierno.

No le perdonan que haya alterado y cambiado el sistema secular de gobierno. Todos estos grupos aún están en shock por la gran derrota y la búsqueda de extinción de la corrupción pública de antaño, que ha realizado la 4T.

Los empresarios rechazan pagar impuestos; la sociedad civil que administraba los fideicomisos se opone a perder su administración; la prensa organizada y los intelectuales, a no recibir fortunas del Estado, por manipular en su favor las noticias; y el clero católico, a no recibir trato especial del gobierno; aliándose por tanto y como siempre al capital.

A estas élites las describe con acierto el periodista Epigmenio Ibarra: “En la oposición, el racismo se asoma en cada frase que dicen: -Votó por AMLO sólo gente sin educación, los que votaron en contra fueron la élite que ha hecho este país; la gente de bien. Miran con desprecio a los indios o a los nacos. Para ellos no eres una persona mayor, eres un viejo, o un senil.

“Eres puto, maricón o prostituta; ignorante, imbécil o retrasado mental. El mismo repertorio de insultos del fascismo; la misma soberbia; - Ganó el hartazgo de la chusma, no la propuesta de López Obrador. El presidente ya no se arrodilla –como los de antaño- ante ellos, ni siquiera los escucha. Se han aliado buscando un linchamiento feroz. Ahora no quieren esperar los tiempos para deshacerse de AMLO; les urge callarlo, neutralizarlo, sacarlo de palacio cuanto antes, perseguirlo, juzgarlo, encarcelarlo; acabarlo, eliminarlo. La prensa organizada, sólo en los dos sexenios previos… recibió 100,000 millones de pesos. Tienen mucho miedo al populacho; lo odian. Su única propuesta es el caos. Se dicen federalistas y apuestan por la división. Creen que en el autoritarismo, como en la democracia, deben reinar el silencio y la sumisión.

“Hablan de crispación social, cuando se les vino su mundo abajo; y ahora conforman con el clero, la Nueva Cristiada, son las y los iluminados; la gente de bien, que alza su furia sacramental; la misma cruz; las mismas viejas banderas; los que hablan de rescatar al país de las manos del comunismo –sin bajarse del coche- Todos escriben desde la rabia - cegueras de taller escatológicas”. Sic.

Están detrás de estos golpistas los grupos empresariales y empresarios: Grupos Monterrey, Femsa, Sada y Zambrano. Salvador Abascal Infante, Salvador Borrego Estrada, Severino Salmerón, Gilberto Lozano, Luís Martín Bringas, Juan Bosco Abascal con la Jerarquía Católica Mexicana, etc. Grupos que usan a sus ignorantes acólitos, al grito de “Cristianismo sí, comunismo no”; o cantando el himno guadalupano, por un probable atentado a la guadalupana; da risa pero es un comportamiento patético real y revulsivo, retrocediendo siglos. Apenas el 12 de octubre se dio a conocer en redes el asalto de hace unos días, sufrido a las bodegas de medicamentos para niños con cáncer; se llevaron tres tráileres con estos medicamentos comprados en Argentina. No hay antecedente igual en el mundo. Medicamentos que no se pueden comercializar en el mercado legal. Para mí, fueron los grupos mencionados, los que de inmediato publicaron en las redes su opinión de que fue un autorrobo, por no existir dichos medicamentos. Este robo es el extremo de la perfidia, de la insania moral y perversión de estas personas y grupos. “Las chiches del gobierno ya no deben amamantar ladrones ni parásitos retrógrados; menos castas privilegiadas; por muy religiosas, ricas o fifís que sean”.