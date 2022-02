¿Realmente estamos ante una “revocación de mandato”? 

La llamada “revocación de mandato” ha generado una gran discusión en nuestros grupos de amigos, compañeros de trabajo, empresarios, o familiares: ¿salimos a votar? ¿Nos abstenemos? Una parte de ellos argumenta que es una gran oportunidad para expresar que no estamos de acuerdo con este gobierno, lo cual suena muy lógico, pero cuando escuchamos argumentos de expertos, no necesariamente políticos, como Luis Carlos Ugalde, nos damos cuenta de los posibles escenarios que podríamos enfrentar:

1. En el posible caso que la mayoría votara a favor de que el presidente dejara su cargo, los ciudadanos no decidiríamos quién se queda en su lugar, quien decidiría sería el Congreso, que es dominado por él mismo a través de Morena y lo más seguro es que dejarán como presidente a personas como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller o a Gerardo Fernández Noroña, o tal vez a Jesusa Rodríguez -rechazada como embajadora por Panamá- y, después de terminar con nuestro país en estos tres años, ¿regresaría AMLO como candidato en 2024?

2. No podemos caer en el juego diseñado por él mismo y operado por Morena para darle más publicidad, aumentar su popularidad y generar distractores a los grandes problemas que tiene nuestro país, como el gran aumento de personas que viven en condición de pobreza provocado por el bajo crecimiento económico, derivado de la falta de confianza en los inversionistas; o los problemas de corrupción de sus familiares que son defendidos por los legisladores de su partido -en Chihuahua los senadores Bertha Caraveo y Rafael Espino votaron para que no se investigaran las denuncias en contra de su hijo José Ramón López Beltrán-.

3. El presidente aún tiene una alta aceptación, principalmente por sus programas asistencialistas y por el rencor entendible que tienen estas personas causado por los anteriores gobiernos; esto, aunado a la gran estructura electoral que tiene su partido Morena, que sin duda movilizará a una gran cantidad de personas -que reciben apoyos económicos- para que voten a favor de que siga en el poder y que sin duda ganarán por una alta mayoría.

El día de la votación si gana por un voto o gana por una gran mayoría van a hacer un gran festejo que le dará más popularidad, generará una gran polarización social y le permitirá seguir gobernando con ocurrencias desde la mañanera, dándole más poder para criticar o perseguir a sus detractores y a los que votaron en contra.

No se trata de inhibir a las personas a que participen, ya que siempre he insistido que tenemos que actuar como sociedad civil organizada, pero en esta ocasión nuestra participación es “no” ir a votar e informar con argumentos del por qué no.





Francisco Santini Ramos

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua

#SomosLaFuerzaQueMueveAChihuahua

f.santini@ccechihuhua.com.mx