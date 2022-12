Recapitulando la magia

Llegó la última semana del año en la que siempre intentamos hacer una recapitulación sobre lo sucedido en este periodo y evaluamos los aspectos positivos y negativos. Estamos muy acostumbrados a pensar siempre que el próximo año viene complicado, ¿cierto? En mis 32 años de vida, nunca he escuchado que el próximo año será más sencillo o que vendrá la panacea. Al contrario, la ciudadanía mexicana siempre está pensando en que llegará la crisis y que las cosas se pondrán cada vez más difíciles. No sé si la magia mexicana empieza ahí, pero siempre sacamos la casta a pesar de los pesares. Y cuando volteamos hacia atrás, nos damos cuenta que logramos superar los retos, que no nos fue tan mal como pensábamos (es muy difícil aceptar que nos fue bien) y nos sentimos orgullosos del camino recorrido.

Yo podría catalogar este año como “diferente” porque de entrada veníamos iniciando una franca recuperación después del golpe económico y emocional que nos dio la pandemia durante dos largos años. Todo esto mientras seguimos en un conflicto político interno en nuestro país en la eterna y ya aburrida guerra entre el presidente y la oposición en México. Esta lucha que no ha rendido frutos positivos y que solamente continúa la polarización en nuestro país, que gracias al cielo no ha logrado repercutir realmente en el entorno económico. Menciono lo anterior porque a pesar de todo, la economía mexicana sigue creciendo y la inversión sigue llegando a nuestro país y, sobre todo, a nuestro estado. Tenemos una tasa de desempleo nacional del 3.4%, lo cual es de las más bajas en el mundo e inclusive es tan baja que podemos decir que no hay desempleo en nuestro país.

Al cierre de este escrito, el dólar estadounidense se cotiza en 19.34 pesos, cuando en 2020 llegó a tocar los 25 pesos por dólar. Esto es debido al fortalecimiento de la economía mexicana, junto con otros factores que hacen que nuestra moneda valga más. El crecimiento promedio anual de México en los últimos 10 años es de 2%, es bajo pero sostenido. Esto también nos ha fortalecido.

Los factores macroeconómicos nos ayudaron mucho para poder ser aún más atractivos para la inversión extranjera. Este año “diferente” inició una guerra en Europa (continente que se había mantenido en paz desde la Segunda Guerra Mundial). Esta guerra nos mostró las debilidades de las grandes potencias económicas y puso a temblar a los países en cuestión de soberanía energética. A esto le sumamos las crisis políticas que vive Inglaterra, Italia, Hungría, etc. Vimos las primeras crisis políticas en China que teníamos muchos años sin ver, sumadas al escalamiento bélico entre países de oriente. También este año se desestabilizó América del Sur, con países en conflictos políticos graves como Perú, Chile, Brasil y una Argentina sin poder controlar la inflación, etc.

Todo esto nos hace ver que México no está tan mal como pensamos, que a veces nos falta creernos lo que somos y lo que hemos logrado a pesar de gobiernos, pandemias, etc. Viene lo mejor y tenemos que aprovecharlo. Te felicito por tus logros de este año y te deseo lo mejor para este año que viene. Gracias por leerme y gracias a esta casa editorial que me permite expresarme libremente. Termino diciendo que nos irá bien porque este país tiene mucha magia, porque está lleno de mexicanos.