De manera repetitiva recibo del público una pregunta que es la de: ¿Qué está pasando con el peso y si su pérdida de valor nos va a afectar a nivel personal y nacional?

La verdad es que no existe una manera totalmente confiable que nos permitiría valorarlo. Lo que sí es verdad es que es un fenómeno global que ha afectado a la mayoría de las monedas en el mundo, entre ellas la de mayor depreciación: la del peso mexicano. Pero lo que sí podemos aseverar es que los inversionistas, están actuando como un “efecto dominó” por la posible incertidumbre de una posible recesión en EUA.

El peso mexicano llegó a estar por encima de los 20 pesos por dólar el domingo del lunes El peso se convirtió en el instrumento favorito para invertir debido a la alta tasa de interés. Sin embargo ya dejó de serlo. Desde el 3 de junio, los riesgos empezaron a ser claros. Los factores: López Obrador anunció que ganó de calle la elección, que tendría mayorías calificadas en el Congreso y que modificaría la esencia del modo de vivir de los mexicanos. Sus 20 reformas anunciadas el 5 de febrero se harían realidad de inmediato. Todo ello definitivamente aviva el fuego de la incertidumbre, y he ahí un factor importante de la depreciación del peso. La alta tasa de interés ya no es suficiente.

Eso provocó que el peso se convirtiera en un activo de riesgo. El riesgo asociado con invertir creció 8 puntos en junio y julio y en agosto ha venido creciendo en la misma cantidad. Hoy, el peso es 6 por ciento más riesgoso de lo que era en mayo. Por eso los retiros son mucho mayores de lo que sufren otras monedas.

Otra razón, que fue de las primeras, fue el incremento sustancial del Banco central de Japón situándola por arriba del peso mexicano. Esto hizo que muchos inversionistas se llevaran sus activos al “sol naciente” (Japón).

También, si insistimos en defender a Maduro, acercarnos a PUTIN y a XI y destruir el poder judicial, no habrá manera que los inversionistas se acerquen a México y adiós al TMEC como lo conocemos.

Pero en el fondo, esto tiene que ver con los datos de disminución de la creación de nuevos empleos en nuestro vecino. Con un total de 114,000 de nuevos empleos si es más bajo que los trimestres anteriores; pero creo que no es un dato para rasgarse las vestiduras. Yo me inclino a pensar que ese dato de empleo se recuperará el siguiente trimestre. No existe ninguna otra variable que apunte a la tan temida recesión. Por otro lado, el dato del empleo es importante porque fortalece la posibilidad de que haya una baja en las tasas de referencia de EUA, que pienso se han tardado en disminuirla y he aquí, creo yo, las consecuencia de demorarse. Eso le dará impulso a la economía norteamericana.

Contestando la pregunta original, un posible freno en la economía de EUA implicaría principalmente una baja en las ventas externas, nuestra principal fuente de exportaciones y de divisas, lo cual frenaría el consumo y por tanto nuestro crecimiento económico, afectando al grueso de la población que se encuentra en los menores niveles de ingresos.





Maestro en Finanzas. Economista

betortizelias@gmail.com