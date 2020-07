 Recrean monopolios

Pues es un hecho que la Secretaría de Energía, con Rocío Nahle al frente, va a usar a la CRE como oficialía de partes, mensajero y guardián, ademas de bullying administrativo. A pesar de toda esa chamba, recortaron a 40 por ciento de su personal.

La 4T no sólo tiene a Manuel Bartlett en CFE, que no entiende que las tarifas para generar electricidad que consiguieron en el pasado eran las más bajas posibles gracias a licitaciones internacionales; y a Octavio Romero en Pemex, con errores increíbles como no pagar a proveedores o hacer mal sus cálculos de adeudos. Su última jugada jurídica es suspender contratos para ahorrar el pago de las cláusulas de salida o de terminación anticipada; así mantiene al proveedor contra la pared y sin paga, pero evita la demanda.

El último monopolio a intentar revivir es almacenamiento de Pemex y la CRE saca de la jugada a la IP, lo que da como resultado mafias que ofrecen "tickets de almacenamiento", que son grupos de consultoras energéticas y especuladores, supuestos traders.

En su afán proteccionista y estatizadora, la 4T crea un monstruo que se comerá a los importadores, comercializadores y distribuidores que no logren tomar parte en la repartición del pastel del almacenamiento. Con una regulación aparentemente democrática y de mutuo entendimiento entre participantes –que se queda en el papel- la realidad es que hay un entorno asimétrico donde Pemex se alza como el gran ganador y provoca que los privados tengan los días contados.

Buzos

1.-Pues resulta que la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, antes SIEDO, y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP trabajan en diversas investigaciones alrededor del Cártel de Santa Rosa y una de las líneas de investigación es sobre el huachicoleo que se hace en la zona y su venta en estaciones de servicio. Se dice que la gasolina robada se comercializa al público en Celaya, Guanajuato. Y se usan las instalaciones permisionadas, una de las empresas mencionadas es Grupo Bugatti, de Sergio Carranco, y en las agencias de investigación se tiene conocimiento de que de los nueve permisos de la empresa, al menos seis se obtuvieron en 2015. El cruce que hace la autoridad vincula las actividades de crimen organizado en la región que es dominada por El Marro. Los trabajos de las agencias apuntan a esquemas de lavado de dinero obtenido en el mercado negro de combustibles. El huachicol, y la manera en que se vende, evolucionó en la zona y se pasó de vender garrafas en la carretera a usar instalaciones de los permisionarios e incluso financiar gasolineras. Así El Marro surte gasolina robada en las estaciones propiedad de sus aliados en la zona de Celaya.

2.-Ayer fue el último día de la actuaria Griselda Cervantes Trejo como subdirectora Comercial de Pemex-TRI, porque el director Octavio Romero está buscando que alguien de su equipo tome el cargo. Es curioso, porque el trabajo hecho hasta ahora en esa área es de lo mejorcito en la paraestatal.

3.-¿Se acuerdan de Marinsa o Grupo CEMZA? Pues los 22 contratos que ganó, menos las cancelaciones (50%), provocaron que se le vengan encima dos procesos fuertes y que podría quebrar peor que Oro Negro y OSA juntos.