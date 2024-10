Rediseñando el futuro: Líderes para un nuevo modelo de desarrollo

Tuve la oportunidad de asistir al 35 aniversario de Celiderh, el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano. Fue un evento conmovedor al recordar la historia de esta institución, nacida con el afán de mejorar nuestra sociedad.

Los fundadores no solo han sido pilares en la formación de ciudadanos comprometidos, sino también un vivo ejemplo de que se puede construir empresa, generar empleos y rutas de progreso, a la par de forjar una sociedad más justa, solidaria y llena de oportunidades.

Una de las frases del fundador, Don Enrique Terrazas Torres, sigue resonando hoy: "faltan líderes". Don Samuel Kalisch Valdez, miembro del grupo promotor inicial, también resaltaba que estamos llamados a ser ciudadanos activos, construyendo el Chihuahua que anhelamos.

Este evento fue un espacio de encuentro para líderes sociales que celebraron el impacto de Celiderh. Los egresados compartieron cómo esta institución los impulsó a ser agentes de cambio.

En lo personal, recordé cómo Celiderh me ayudó a comprender el concepto del servicio y la vocación de liderazgo. Me recordó que quienes tenemos la posibilidad de influir en la vida de las personas, debemos ser generosos y poner nuestros proyectos al servicio de un bien mayor. Servir a la comunidad y alcanzar nuestras metas personales no son caminos divergentes. También reafirmé que ser líder es una decisión, ya que aunque no tengas la habilidad nata, siempre hay un camino de voluntad y superación que puede mejorar nuestra influencia en el entorno.

Nuestra sociedad necesita personas que pongan sus talentos al servicio del bien común. Todos estamos llamados a construir un mejor futuro, y quienes hemos sido privilegiados con dones y recursos, tenemos una mayor responsabilidad.

Necesitamos ciudadanos que se organicen para combatir la desnutrición, la pobreza, el abandono de los adultos mayores, y fortalecer a las familias.

Necesitamos empresarios que se arriesguen a crear empleos dignos, con salarios justos y condiciones laborales que pongan a la persona en el centro.

Requerimos políticos que trabajen por el bien común, funcionarios públicos que sirvan con integridad. Necesitamos empresarios que, con su ejemplo, exijan a los gobernantes un mejor futuro para Chihuahua. Necesitamos líderes empáticos, capaces de dialogar con quienes piensan diferente y construir consensos.

Hoy vivimos un cambio de época en donde se están redefiniendo las instituciones democráticas e inclusive las ideas acerca del desarrollo. Necesitamos intelectuales que nos guíen en esta transición o crisis de ideas. Hacen falta intelectuales con análisis crítico para enfrentar los retos de los modelos democrático y económico. Así mismo, líderes culturales que inspiren con sus creaciones un humanismo solidario.

En Celiderh, uno de los fundadores dijo: "hay que hacer lo que se debe, no lo que se quiere". Esta frase nos recuerda que, aunque nuestras ambiciones nos enfoquen en lo personal, trascender implica servir a la comunidad, incluso si requiere sacrificios.

No tengamos miedo a servir a los demás. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Felicidades a Celiderh por estos 35 años de contribución a la comunidad.





Ing. Industrial, Presidente de Canacintra en Chihuahua