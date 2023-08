Reducir y eliminar la pobreza: una decisión política correcta

Pedro Luis Uranga Rohana. Asociación de Editorialistas de Chihuahua

Reducir la pobreza hasta eliminarla es posible. La pobreza es una condición social, no natural. “Esta desigualdad brutal no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas y económicas deliberadas” (Oxfam). La pobreza tiene varias acepciones, explicaciones y mediciones, pero su esencia es que una parte de la población no disponga de suficientes alimentos, vestido, vivienda, salud, esparcimiento y participación pública para ser sujetos activos de su sociedad ejerciendo derechos.

Cada país y el conjunto de países en diversos momentos se han propuesto disminuir la pobreza, por sus nocivos efectos morales y materiales. En 2015, en la ONU, mediante el acuerdo de 193 países y representantes sociales, se establecieron 17 Objetivos para el desarrollo sustentable a alcanzar en 2030, destacando como primer objetivo “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”.

Se alcance o no esta meta en 2030, queda manifiesto que países y pueblos consideran necesario, posible y urgente acabar con la pobreza, con voluntad política y programas públicos apropiados. Hay pruebas de ello, siendo contundente el caso de China, segundo país más poblado, que tenía la mayor cantidad absoluta y relativa de pobres. En 38 años -1980 a 2018- sacó de la pobreza extrema a 800 millones de habitantes y puso fin a su pobreza general que afectaba a 88% de su población, queda sólo 0.3% en pobreza.

Otros países han reducido la pobreza. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicados en 2022, en dos décadas al menos 25 países estudiados redujeron a la mitad su pobreza. Caso notable es la India, el país de mayor población, que sacó de la pobreza a 415 millones de habitantes, la cuarta parte de su población.

Queda demostrada la viabilidad de políticas estructurales de reducción de pobreza junto a políticas de crecimiento económico; es viable aumentar salarios y entregar dinero a la población vulnerada.

En México se aplican ahora políticas de combate a la pobreza, con aumento de salarios, apoyos económicos directos y mejora de viviendas de pobres y vulneradas, entre otras medidas. Los buenos resultados comienzan a verse aunque afectados por la pandemia que en 2020 contrajo la economía 8%.

Del 2018 al 2022, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza por ingresos, que bajó de 51.9 millones a 46.8 millones de personas. Asimismo, 400 mil salieron de la pobreza extrema.

Simultáneamente, de 2018 a 2022 aumentó 20% el ingreso real del 10 por ciento de la población más pobre, mientras disminuyó 2% el ingreso del 10 por ciento más rico. También mejoró el ingreso de otros segmentos pobres y vulnerados.

Destacan tres políticas aplicadas en el país: aumento del salario mínimo nominal 20% anual entre 2019 y 2023, equivalente a 86% de un aumento real quitando la inflación, empujando hacia arriba al resto de los salarios. Una segunda política es la transferencia monetaria directa a cientos de miles de familias pobres, en becas, apoyos familiares e individuales. Una tercera es el apoyo subsidiado a la producción rural y la reforestación.

