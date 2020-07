Reflexiones filosóficas de la concepción del mundo

La concepción del mundo no es un saber; es una parte esencial de la vida del ser humano y de la sociedad de la que forma parte, un sistema de ideas generalizadas sobre el mundo en su conjunto, sobre los procesos naturales y sociales que en él se producen y sobre la actitud del hombre ante la realidad circundante, mediatizada por exigencias, intereses, tareas o ideales de carácter social e individual.

A diferencia del sentido común y de la religión, la filosofía se caracteriza por ser una forma teórica de asimilación del mundo. Mientras que el sentido común adquiere una estructura sumamente heterogénea y está influido por ideologías disímbolas que hacen que las ideas, opiniones y representaciones sean a menudo contradictorias, y se expresen de una manera no coherente, la filosofía -aun y cuando su contenido no sea científico-, siempre se presenta como una concepción teóricamente sistematizada que no constituye un reflejo directo de la realidad, pero sí un grado más alto de generalización que el que puede darse a nivel de la conciencia empírica.

Se diferencia también de las concepciones religiosas del mundo ya que éstas parten de principios dogmáticos que mediante mitos y hierofanías son presentadas como verdades que no requieren ser demostradas, sino que simplemente se cree o no en ellas. Para la religión (todas) la explicación racional del mundo es sustituida por el acto de fe, es decir no razonada, aunque en algunos casos razonable, siempre que sea presentada al ser humano en forma de palabra y de signo.

La filosofía es una concepción del mundo, pero no la concepción del mundo misma. Como concepción filosófica expresa un conjunto de ideas, encuadradas básicamente en el marco del problema fundamental de la filosofía que etimológicamente en griego significa “amor a la sabiduría” y la Real Academia Española define como “un conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano”.

En general, la filosofía estudia las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El análisis de la conciencia social desde el punto de vista de su desarrollo histórico, sociológico y del conocimiento, nos revela que la filosofía forma parte de la conciencia social expresión cimera de la ideología que es un reflejo del ser social, mediatizado por los intereses y necesidades de la clase social a la que corresponda y exprese.

Eje central de toda concepción filosófica del mundo es la relación entre el ser y el pensar. La identificación de la filosofía como concepción del mundo, conlleva, obligadamente una serie de temas y problemas que le son ajenas.

La confusión entre filosofía y concepción del mundo se originó a mediados del siglo XIX, época en el que el desarrollo del conocimiento de las ciencias particulares (Astronomía, Matemáticas, Física y Química (Alquimia)), estaban en ciernes, por lo que la filosofía metafísica se asumió como “Ciencia de las Ciencias”.

La filosofía sólo puede brindar una visión real del mundo si se apoya en los datos proporcionados por las ciencias particulares, las generaliza y las confronta de nuevo con los resultados de la práctica y se orienta en el sentido de que el mundo debe ser explicado a partir de sí mismo.

Al expresar y orientar la conciencia del hombre en el sistema de sus relaciones sociales, en su interacción con la naturaleza, la concepción del mundo proporciona un conjunto de valores y orientaciones básicas que influyen decisivamente en la conducta y en la vida de los seres humanos, clases sociales, grupos e individuos, que Antonio Gramsci sintetizó de esta manera: “La concepción del mundo es conciencia y ética” y señaló que “entre el hecho puramente intelectual y la norma de conducta, hay con frecuencias contradicciones”.

Y se preguntaba con ironía y profunda agudeza “¿Cuál será pues la concepción real del mundo; la aseverada lógicamente como manifestación intelectual, o la resultante de la verdadera actividad de cada cual que se encuentra implícita en su obrar? Y puesto que el obrar es siempre un obrar político, ¿no se puede afirmar que la filosofía real de cada quien está cabalmente contenida en su política? Hay se los dejo para que lo reflexionen.