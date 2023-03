Reflexiones por el Día de las Mujeres

Por María Soledad Limas Frescas

Muy lamentables los acontecimientos del 8 de marzo en los que se ejerció violencia; manifestaciones femeninas para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres se convirtieron en actos vandálicos, quiebra de vidrios, propagación de incendios en ventanas, pintas a diestra y siniestra, entre otros actos de violencia, causando daños de consideración a nuestros edificios históricos que son patrimonio de las y los chihuahuenses; el derecho a manifestarnos no debe ser con violencia, la propia Constitución lo establece en el artículo 17: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

En 1975 la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, que más que celebrarse suele conmemorarse porque aún falta mucho camino por recorrer para que se pueda celebrar este día. Debemos reconocer el trabajo y el esfuerzo para el logro del respeto de los derechos de las mujeres, a todas las heroínas conocidas y desconocidas que lo han hecho posible, y también reconocer el mérito de los hombres que han trabajado y se solidarizan con lo mismo. Afortunadamente los escenarios han cambiado, en Francia en 1789, Olympia de Gouges anunció la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, y la enviaron a la guillotina por el atrevimiento, obviamente la mujer era considerada ciudadana de segunda, fue hasta el siglo XX cuando se inicia en Europa y en América el reconocimiento a la igualdad. En nuestra carta magna el artículo 4º establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Aunque la realidad en el mundo nos presenta escenarios contrarios a la igualdad y plagados de injusticias.

Algunos datos históricos de relevancia son los acontecidos el 8 de marzo de 1908 en Nueva York, más de quince mil mujeres se concentraron para exigir el derecho al voto y también la reducción de la jornada laboral, mejor salario y mejores condiciones de trabajo; y en la misma ciudad en 1911 se declaró la huelga en una fábrica textil para exigir derechos, 140 trabajadoras que fueron encerradas perecieron quemadas ahí mismo por el fuego intencional, se dice que trabajaban con telas color violeta y que las llamas se impregnaron del mismo, por eso se eligió el color violeta para la conmemorar el 8 de marzo.

A casi medio siglo de la declaración del Día Internacional de las Mujeres, se debe reconocer que las condiciones de las mujeres han mejorado, pero lamentablemente aún falta mucho por hacer. No se puede hablar de celebración, si en México hay diez feminicidios diarios; los abusos sexuales y las violaciones hacia las mujeres continúan; aumentan los casos de acoso sexual y laboral; se incrementa la violencia intrafamiliar, siendo las mujeres y los niños los más afectados; está latente el techo de cristal que no deja que las mujeres compitan con los hombres en igualdad de circunstancias; los hombres ganan más que las mujeres en iguales puestos, etc.; Y sin embargo, hay que seguir trabajando para lograr una sociedad más justa y más humana, como decía el Maquío: “Cambiaremos a México sin odio y sin violencia”.